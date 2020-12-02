Анонсирована флагманская видеокарта с медным радиатором ASUS Turbo GeForce RTX 3090
Тайваньская компания ASUS пополнила ассортимент флагманских графических ускорителей новой моделью. Она называется ASUS Turbo GeForce RTX 3090. Графический ускоритель ориентирован на использование в персональных компьютерах с плохой циркуляцией воздуха.
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Новинка обзавелась специальным кожухом для оптимизации воздушных потоков. За охлаждение отвечают медный радиатор, испарительная камера и вентилятор тангенциального типа. Набор интерфейсов включает три выхода DisplayPort 1.4a и один разъём HDMI 2.1. Габаритные размеры составили 268 x 113 x 39 мм.
Видеокарта построена на базе чипа NVIDIA GA102, выполненного по 8-нанометровой технологии. GPU поколения Ampere получил 10 496 потоковых процессоров и 24 ГБ памяти типа GDDR6X с 384-разрядной шиной. Эффективная частота VRAM – 936,2 ГБ/сек.
Также отметим 82 ядра трассировки лучей нового поколения, 328 тензорных ядер, 328 текстурных блоков и 112 блоков рендеринга цветов. В режиме OC частота GPU составляет 1725 МГц, а в игровом режиме – 1695 МГц.
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Для работы видеокарты требуется 350 Вт энергии. Новинка рекомендована к использованию в системах с блоком питания мощностью не менее 750 Вт. Стоимость и дата старта продаж ASUS Turbo GeForce RTX 3090 тайваньская компания пока что не уточняет.
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