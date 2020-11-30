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Компания Xiaomi уже завтра, 1 декабря, официально представит флагманские смартфоны семейства Mi 10T в России. На этот раз мы увидим не только стандартное издание, но и версию Pro. Появится ли вместе с ними вариант Lite на Snapdragon 750G, пока что не известно.

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За сутки до официальной презентации стали известны цены Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Правда, с нюансом. Новинки доступны для предварительного заказа в магазине «Связной» в комплекте с беспроводными наушниками Mi TWS 2 Basic, 65-ваттным адаптером питания и спортивным браслетом Mi Smart Band 5. Оба флагмана предлагаются в топовой модификации памяти.

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Xiaomi Mi 10T оборудован 8 ГБ оперативки и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Стоимость составляет 44 990 рублей. Версия Pro обойдётся в 49 990 рублей. Она тоже оснащена 8 ГБ ОЗУ, но объём постоянного запоминающего устройства увеличена в два раза. Поддержка карт памяти производителем не заявлена.

Будут ли смартфоны без дополнительных аксессуаров стоить дешевле, пока что непонятно. Возможно, их наличие – просто бонус за предварительный заказ. В Европе, напомним, в зависимости от конфигурации Mi 10T стоит 499/549 евро (45 500/50 000 рублей), а Mi 10T Pro – 599/649 евро (55 000/59 000 рублей).

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Помимо разницы в объёме встроенной памяти, между флагманами есть ещё одно отличие. Оно касается основной камеры. Если в стандартном издании установлены модули на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, то в версии Pro используется 108-мегапиксельный датчик изображения и заявлена оптическая стабилизация изображения. Телеобъектива нет ни в одном устройстве.

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Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro поддерживают запись 8K-роликов при 30 к/сек, располагают 20-Мп селфи-камерой и 144-герцевой панелью HDR10+ на органических светодиодах. Биометрический сенсор обосновался на правом торце. Комплектная батарея характеризуется ёмкостью 5000 мА*ч и может похвастаться 33-ваттной подзарядкой.

Оба флагмана получили Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB-C, NFC и операционную систему Android 10. Поверх установлено программное обеспечение MIUI 12. Аппаратным базисом выступает однокристальная система Snapdragon 865, выполненная по нормам 7-нанометровой технологии.

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Напомним, что в России компания Xiaomi продаёт только два смартфона на флагманском чипсете компании Qualcomm. Оба вышли на рынок весной 2020 года. POCO F2 Pro при рекомендованной цене 49 990 рублей стал самым доступным смартфоном в России на Snapdragon 865. Модель Xiaomi Mi 10 оценили в 69 990 рублей на старте продаж. Xiaomi Mi 10 Pro на российском рынке официально не продаётся.