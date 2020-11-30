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Компания Samsung имеет в своём ассортименте больше сгибаемых смартфонов, чем все остальные производители суммарно. Выпускает она их в трёх линейках: Galaxy Fold, Galaxy Flip и просто W для китайского рынка. В Сети начали циркулировать слухи о смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 3.

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По новым данным, южнокорейская компания пропустит цифру «2». При желании в этом можно отыскать зерно логики, учитывая то, что в прошлом году производитель выпустил две сгибаемых модели Z Flip. Поэтому будущая новинка станет третьей представительницей серии. Кроме того, в 2021 году будет анонсирован Galaxy Z Fold3. Возможно, компания хочет «синхронизировать» номера двух гаджетов.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 получит 6,9-дюймовую панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Дополнительный экран станет чуть больше. Его диагональ составит как минимум 2,2 дюйма. Для сравнения, в моделях 2020 года используется главная 60-герцевая матрица Foldable Dynamic AMOLED диагональю 6,7 дюйма в паре с 1,1-дюймовым дополнительным.

Сердцем смартфона станет 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 875 с графикой Adreno 660. Ёмкость комплектной батареи составит 3900 мА*ч. О том, какие камеры будут использоваться во флагмане, пока что не говорится.

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Напомним, что в Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G установлены основная камера разрешением 12 Мп + 12 Мп и 10-мегапиксельная фронталка. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3300 мА*ч с беспроводной 9-ваттной зарядкой.

Стандартная модель оборудована процессором Snapdragon 865. В России она доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ по цене 99 990 рублей. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения обзавелась Snapdragon 865+ с частотой до 3,1 ГГц и поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Стоимость составила 1450 долларов. В России смартфон официально не продаётся.