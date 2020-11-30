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Xiaomi Redmi Note 9 на Snapdragon 662 будет представлен в России

Цена смартфона пока что не уточняется.
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На прошлой неделе компания Xiaomi в Китае представила серию смартфонов Redmi Note 9. Она состоит из трёх моделей, две из которых получили поддержку мобильных сетей пятого поколения, а ещё одна ограничилась работой в сетях 4G. Как стало известно, самая скромная из трёх новинок точно будет представлена в России.

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Решение выводить смартфон на российский рынок выглядит не совсем логичным, поскольку компания из Поднебесной уже запустила международные продажи модели POCO M3 с почти идентичным набором технических характеристик. Вторая новинка прошлой недели уже официально продаётся, в том числе и в России, но только через AliExpress.

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Ещё один вопрос касательно российской премьеры Redmi Note 9 касается названия смартфона. Весной 2020 года во всём мире, включая Россию, начала продаваться модель под таким же коммерческим обозначением. Как компания назовёт новинку, пока что неизвестно. В Китае устройство продаётся с приставкой 4G. Добавлять её же и в российскую версию умного телефона – не самое логичное решение, поскольку уже существующий девайс тоже поддерживает сети четвёртого поколения.

Как бы там ни было, новая версия Redmi Note 9 получила 11-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 662 с графикой Adreno 610 вместо 12-нанометрового мобильного процессора Helio G85. Частоты не изменились, составив 1,8-2,0 ГГц, а вот вместо GPU Mali-G52 MC2 используется графический ускоритель Adreno 610.

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Китайская компания решила существенно увеличить объёмы памяти. Если старая версия в максимальной модификации комплектуется 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, то новинка уже в базе имеет на 2 ГБ оперативки больше. С 5020 мА*ч до 6000 мА*ч увеличилась зарядная ёмкость аккумулятора. При этом мощность быстрой зарядки не изменилась и составила 18 Вт.

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Основная камера в Redmi Note 9 на Snapdragon 662 осталась почти такой же, как и в смартфоне на чипе от MediaTek. Разработчики убрали макросенсор на 2 Мп и увеличили угол обзора до 120 градусов в ультраширокоугольном модуле. Разрешение стандартной камеры составило 48 Мп, а вспомогательной – 2 Мп. Во фронталке заменили 13-мегапиксельную матрицу на 8-мегапиксельный датчик изображения.

Общее между моделями тоже есть. Например, обе имеют пластиковый корпус с защитой от брызг, разъём для наушников, слот под карту microSD, инфракрасный излучатель, Wi-Fi / Bluetooth / GPS и симметричный порт USB-C. Экран FHD+ сохранил диагональ 6,53 дюйма, но каплевидный вырез заменил собой круглое отверстие. Вместо стекла Gorilla Glass 5 используется панель третьего поколения. Сканер отпечатков пальцев переехал с тыльной панели на боковой торец. Серьёзным преимуществом новинки стали стереофонические динамики.

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RN9 на Helio G85

Цена Xiaomi Redmi Note 9 на Snapdragon 662 в России пока что не уточняется. В Китае модификации 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ компания оценила в 150 долларов, 165 долларов и 225 долларов соответственно. Само собой, в РФ стоимость окажется выше. Для сравнения, за Redmi Note 9 в начальной конфигурации сейчас просят – 13 990 рублей (185 долларов), а топовая версия обойдётся в 15 990 рублей (210 долларов).

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