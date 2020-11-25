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Китайская компания Xiaomi похвасталась финансовыми показателями за третий квартал 2020 года и поделилась успехами своих флагманских смартфонов. Технологический гигант из Поднебесной смог обойти Apple и занять третье место в списке самых успешных производителей с долей 13,5%.

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В третьем квартале 2020 года Xiaomi смогла существенно нарастить поставки по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В отчётном периоде отгрузки выросли почти в полтора раза и составили 46,6 млн единиц. При этом средняя стоимость смартфона всё так же остаётся низкой. Она увеличилась со 153 долларов до 155 долларов. Также компания отмечает, что доход на международном рынке вырос до 6 млрд долларов.

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Xiaomi похвасталась продажами своих флагманских смартфонов. Стоимость топовых моделей в 2020 году резко увеличилась. Если за Xiaomi Mi 9 годом ранее просили на старте продаж в Европе от 449 евро, то за Mi 10 приходилось отдавать от 799 евро.

В 2020 году Xiaomi анонсировала несколько флагманских смартфонов. Производитель в этот список относит все модели стоимостью свыше 450 долларов. Это означает, что речь идёт о Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition и нескольких игровых моделях Black Shark. Все они оборудованы мобильным процессором Snapdragon 865.

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Суммарные продажи перечисленных выше смартфонов за неполные 11 месяцев 2020 года составили 8 млн единиц. Для сравнения, за девять месяцев Apple смогла продать почти в семь раз больше iPhone 11. Так, объём реализации флагмана 2019 года составил 54 млн штук.

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Кроме того, все топовые решения Xiaomi суммарно за 2020 год продавались хуже, чем iPhone SE (2020), Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A51 лишь за третий квартал. При этом китайская компания такие показатели называет успешными.

Напомним, что самым дорогим смартфоном Xiaomi в 2020 году стала европейская версия модели Mi 10 Pro. Она доступна в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 999 евро или 1190 долларов. В Китае дороже всего стоит Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 512 ГБ. Стоимость составляет 1000 долларов.

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Из всех флагманских моделей пока что в России официально продаются только POCO F2 Pro и Xiaomi Mi 10. Обе модели предлагают 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище вместимостью 256 ГБ. Рекомендованная цена на старте продаж составила 49 990 рублей и 69 990 рублей соответственно. Но уже на следующей неделе будут представлены Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro с поддержкой 8K ULTRA HD, Snapdragon 865, 144-герцевым IPS экраном и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Их цены пока что не уточняются.