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Южнокорейская компания Samsung пополнила линейку Galaxy A двумя бюджетными моделями. Новинки называются Samsung Galaxy A12 и Samsung Galaxy A02s. В продаже обе появятся только в 2021 году.

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Начнём с более доступного смартфона, Samsung Galaxy A02s. Он заменит на рынке модель Galaxy A01, которую анонсировали в декабре прошлого года. Новинка получила панель Infinity-V диагональю 6,5 дюйма формата HD+. В каплевидном вырезе расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

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В основу смартфона положена однокристальная система Snapdragon 450 с частотой до 1,8 ГГц. Она работает в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-накопитель характеризуется вместимостью 32 ГБ. Больше модификаций не предусмотрено, но зато хранилище можно расширить до 1 ТБ картами памяти формата microSD.

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В Samsung Galaxy A02s используется тройная основная камера разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Ёмкость аккумулятора выросла по сравнению с предшественником более чем в полтора раза и составила 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу – 15 Вт. Новинка получила разъём для наушников и осталась без сканера отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy A12 станет преемником модели Galaxy A11, которую представили чуть более чем полгода назад. Основные нововведения касаются аккумулятора и камер. Зарядная ёмкость встроенной батареи выросла с 4000 мА*ч до 5000 мА*ч. Мощность подзарядки составляет 15 Вт.

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Если весенняя модель получила тройную камеру разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, то в новинке используется система из четырёх оптических модулей. Смартфон нового поколения получил ещё один 2-мегапиксельный сенсор, который используется для макросъёмки, а вместо матрицы на 13 Мп задействован 48-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение ультраширокоугольного и вспомогательного модулей не изменилось – 5 Мп и 2 Мп соответственно.

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Samsung Galaxy A12 оснащён 8-ядерным мобильный процессором с частотой 1,8-2,3 ГГц. Модель однокристальной системы не уточняется, но слухи указывают на Helio P35, чипсет двухлетней давности, который дебютировал в забытом всеми Xiaomi Mi Play. Также отметим, что новинка получила до 6 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ в топовой модификации, а дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение HD+ и каплевидный вырез под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку, а выход под наушники – на нижнем торце.

О программной составляющей информации нет. Вероятно, обе модели получат Android 10 и фирменную прошивку One UI 2.5. Samsung Galaxy A12 поступит в продажу первым. Его можно будет купить начиная с января 2021 года в чёрной, синей, красной и белой расцветках. Пока что известна стоимость модификаций 4/64 ГБ и 6/128 ГБ – 179 евро и 199 евро соответственно. Samsung Galaxy A02s появится в продаже в феврале по цене 149 евро в чёрном и белом цветах.