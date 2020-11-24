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Motorola представила конкурента для Redmi 9A стоимостью 110 евро

Новинка называется Moto E и появится в продаже зимой.
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Компания Motorola анонсировала модель Moto E7 Plus несколько месяцев назад, а сегодня, 24 ноября, она представила Moto E7. Новинка станет конкурентом для Redmi 9A и появится в Европе в ближайшее время. Смартфоны американского бренда продаются в России официально, поэтому стандартное издании семейства E7 тоже может поступить на российский рынок.

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Между Moto E7 и Redmi 9A есть немало общего. Обе модели получили операционную систему Android 10, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, слот для карты microSD и гнездо для подключения проводных наушников. Сердцем каждого смартфона выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G25. Мобильный процессор имеет восемь ядер Cortex-A53, разделённых на два кластера по четыре ядра. Частота составляет 1,5 ГГц и 2,0 ГГц. За графику отвечает IMG PowerVR 8320.

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Экраны тоже почти не отличаются. Новинка оснащена жидкокристаллической панелью диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. В смартфоне Xiaomi есть всё то же самое, включая фронтальный сенсор на 5 Мп. Но при этом диагональ дисплея увеличена до 6,53 дюйма.

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Moto E7 оснащён тыльным сканером отпечатков пальцев и портом USB-C. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мА*ч. В основной камере установлены 48-мегапиксельный главный модуль и 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки. Снимать видео можно в Full HD при 30 к/сек.

В свою очередь Redmi 9A остался без биометрического сенсора, разрешение тыльной камеры составило 13 Мп, а для подзарядки и синхронизации с ПК используется порт micro-USB. За то модель Xiaomi может похвастаться аккумулятором на 5000 мА*ч.

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Габаритные размеры новинки составили 164,9 X 75,7 x 8,9 мм, а масса – 180 граммов. Корпус имеет защиту от брызг и сделан из пластика. Спереди установлено стекло Gorilla Glass. Поколение не уточняется производителем. Поддержка Near Field Communication отсутствует.

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Старт продаж Moto E7 в Европе запланирован на декабрь текущего года. Смартфон доступен в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Цена составила 110 евро (10 000 рублей). Покупателям будет предложено три расцветки корпуса: Aqua Blue, Satin Coral и Mineral Gray. Для сравнения, Xiaomi Redmi 9A в России купить можно в этой же конфигурации за 7990 рублей или 90 евро.

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