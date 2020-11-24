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Компания Xiaomi обычно выпускает только одну версию операционной системы для доступных смартфонов, тогда как флагманские модели получают две ревизии. Например, прошлогодний бестселлер Redmi Note 7 поступил на рынок с ОС Android 9.0 Pie, получил Android 10 вместе с MIUI 12 и на этом для него крупные обновления «зелёного робота» завершаются. В свою очередь флагман минувшего года Xiaomi Mi 9 тоже вышел с Android 9.0 Pie и обзавёлся Android 10, но примерно через 3-4 месяца для него станет доступна ещё и одиннадцатая ревизия операционной системы от Google.

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Так продолжается уже не одно поколение, но в этом году компания Xiaomi может изменить свой подход. Ещё летом появились первые слухи о том, что бестселлеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro останутся на Android 10. Однако, по новым данным, обе модели уже участвуют во внутреннем тестировании операционной системы Android 11. О сроках выхода стабильной прошивки пока что информации нет, но случится это не раньше марта 2021 года.

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Напомним, что в России официально Redmi Note 8 не продаётся. Вместо него компания на международном рынке выпустила модель Redmi Note 8T с единственным значимым отличием в виде поддержки Near Field Communication.

Оба смартфона получили аккумулятор зарядной ёмкостью 4000 мА*ч, селфи модуль на 13-мегапиксельной матрицы, основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и дисплей IPS FHD+ размером 6,3 дюйма по диагонали. Аппаратная платформа построена на базе 11-нанометрового чипсета Snapdragon 665, который поначалу вызвал негодование у пользователей.

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Версия Pro оснащена 12-нанометровой системой-на-чипе Helio G90T. Дисплей IPS имеет диагональ 6,53 дюйма. В основной камере установлены модули разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а во фронталке используется 20-мегапиксельный датчик изображения. Вопросами автономности занимается аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Старшая модель тоже получила чип NFC.

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В магазине «Ситилинк» Redmi Note 8T уже не продаётся, хотя ещё на прошлой неделе в наличии были все модификации, после чего доступной осталась только максимальная. Изначально смартфон продавался в конфигурациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 14 000-18 000 рублей.

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Redmi Note 8 Pro купить можно до сих пор. Он предлагает пользователям 64 ГБ встроенной памяти за 18 000 рублей и 128 ГБ за 19 000 рублей. Объём ОЗУ в обоих случаях составляет 6 ГБ. Раньше смартфон стоил дешевле, но после анонса девятой серии цены поднялись.