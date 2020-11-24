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Компания Xiaomi может в ближайшее время выпустить новую модификацию смартфона Redmi Note 9 Pro с увеличенным объёмом как минимум оперативной памяти. Об этом стало известно после того, как модель с 8 ГБ ОЗУ появилась в базе данных программного обеспечения для оценки производительности Geekbench.

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Смартфон был анонсирован весной 2020 года. Изначально он появился в двух модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Объём ОЗУ в обоих случаях составил 6 ГБ. Начальную конфигурацию китайская компания оценила в 269 евро, а топовую в 299 евро, что сделало Redmi Note 9 Pro самым дорогим телефоном в истории линейки. В России появилась только комплектация 6/128 ГБ по цене 22 990 рублей. Столько же она стоит и сейчас.

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В Geekbench не указан объём встроенной памяти. Возможно, накопитель будет рассчитан на хранение 128 ГБ данных. О ценах тоже пока что информации нет. Зачастую в таких ситуациях топовая модификация немного дешевеет, а новая версия забирает себе её ценник. Другими словами, стоимость Redmi Note 9 Pro со 128 ГБ встроенной памяти может опуститься до 269 евро. В свою очередь вариант 6/64 ГБ тоже станет немного дешевле, а новая конфигурация с 8 ГБ ОЗУ будет стоить 299 евро.

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Напомним, что герой заметки оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G. Чипсет имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. За автономность отвечает АКБ зарядной ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.

Международная версия Redmi Note 9 Pro является чуть упрощённым вариантом индийского смартфона Redmi Note 9 Pro Max. Из изменений отметим снижение с 33 Вт до 30 Вт мощности быстрой подзарядки и сенсор на 16 Мп вместо датчика на 32 Мп во фронтальной камере.

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В основной камере установлена четырёхмодульная система с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, ультраширокоугольной оптикой и без телеобъектива. Поддержка 4K UHD предусмотрена, но частота кадров ограничена 30 FPS. Из прочего отметим разъём для наушников, Near Field Communication, боковой биометрический сенсор и операционную систему Android 10.

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В продаже Redmi Note 9 Pro появился с MIUI 11, но уже выпущена стабильная версия прошивки MIUI 12. Возможно, модификация с 8 ГБ оперативной памяти поступит на рынок с актуальным проприетарным программным обеспечением сразу из коробки.