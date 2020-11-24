Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 9 Pro получит новую модификацию с 8 ГБ оперативной памяти

Об этом стало известно после того, как модель с 8 ГБ ОЗУ появилась в Geekbench.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 подешевела на порядок
Лютая RTX 3080 за 109 000р - смотри что за зверь
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi может в ближайшее время выпустить новую модификацию смартфона Redmi Note 9 Pro с увеличенным объёмом как минимум оперативной памяти. Об этом стало известно после того, как модель с 8 ГБ ОЗУ появилась в базе данных программного обеспечения для оценки производительности Geekbench.

реклама

Смартфон был анонсирован весной 2020 года. Изначально он появился в двух модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Объём ОЗУ в обоих случаях составил 6 ГБ. Начальную конфигурацию китайская компания оценила в 269 евро, а топовую в 299 евро, что сделало Redmi Note 9 Pro самым дорогим телефоном в истории линейки. В России появилась только комплектация 6/128 ГБ по цене 22 990 рублей. Столько же она стоит и сейчас.

анонсы и реклама
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

В Geekbench не указан объём встроенной памяти. Возможно, накопитель будет рассчитан на хранение 128 ГБ данных. О ценах тоже пока что информации нет. Зачастую в таких ситуациях топовая модификация немного дешевеет, а новая версия забирает себе её ценник. Другими словами, стоимость Redmi Note 9 Pro со 128 ГБ встроенной памяти может опуститься до 269 евро. В свою очередь вариант 6/64 ГБ тоже станет немного дешевле, а новая конфигурация с 8 ГБ ОЗУ будет стоить 299 евро.

реклама

Напомним, что герой заметки оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G. Чипсет имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. За автономность отвечает АКБ зарядной ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.

Международная версия Redmi Note 9 Pro является чуть упрощённым вариантом индийского смартфона Redmi Note 9 Pro Max. Из изменений отметим снижение с 33 Вт до 30 Вт мощности быстрой подзарядки и сенсор на 16 Мп вместо датчика на 32 Мп во фронтальной камере.

реклама

В основной камере установлена четырёхмодульная система с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, ультраширокоугольной оптикой и без телеобъектива. Поддержка 4K UHD предусмотрена, но частота кадров ограничена 30 FPS. Из прочего отметим разъём для наушников, Near Field Communication, боковой биометрический сенсор и операционную систему Android 10.

реклама

В продаже Redmi Note 9 Pro появился с MIUI 11, но уже выпущена стабильная версия прошивки MIUI 12. Возможно, модификация с 8 ГБ оперативной памяти поступит на рынок с актуальным проприетарным программным обеспечением сразу из коробки.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi xiaomi 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
3
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
6
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
15
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
61
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
204
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
103
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 61
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
2
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
93
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
75
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
52
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
32
Цена Blackview BV4900 Pro упала на 50% в рамках «Чёрной пятницы»
1
Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
76
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
33
Cyberpunk 2077 следует отложить до 2023 года – мнение стримера Maddyson с Twitch
39
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
36
Производительность Ryzen 5000 повысится до 10 % благодаря новому инструменту в PBO 2 — данные AMD
35
Курс Ethereum превысил порог в 600$ - геймерам грозит новый дефицит видеокарт и высокие цены
82
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 10-нм
29
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
63
GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Manli потребует блока питания мощностью 500 Вт
20
Сроки выхода процессоров Intel Rocket Lake-S и поддержка PCIe 4.0 на платах Z490 названы Wccftech
21
Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года
8
Российская премьера Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro состоится на следующей неделе
5
Сотрудник CD Projekt RED провёл в Cyberpunk 2077 более 175 часов, но ещё не прошёл игру
48
Разработчики Star Citizen собрали более 320 миллионов долларов пожертвований
74

Популярные статьи

В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
117
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
13
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
15
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
6
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
День благодарения в магазине KeysOff – скидки до 55% и бесплатные ключи для ОС Windows 10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
3

Сейчас обсуждают

i love smallvill
14:38
Научи майнить. Что там нужно делать?
GeForce RTX 3060 Ti серьезно отстает от RTX 3070 в бенчмарке Ashes of the Singularity
Дмитрий Воронин
14:37
Что перенимать-то, если они сами это давным давно используют.
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
Александр Дороднов
14:36
12 ядер интереснее, но по синебенчу М1 сильно отстал от 3700х и 5800х. Все равно не ровня декстопу при равном количестве ядер.
Новый процессор Apple M1X будет иметь двенадцать ядер
Дмитрий Воронин
14:36
Зато Intel о своих процах это скрывала. Кстати, там по ощущениям падение производительности более 48% (для i3 6100u). Так что вообще странно, что они в этом конкурента "уличать" пытаются.
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
Ваня Кислицын
14:31
Тогда лучше взять Xbox, мощнее и лучше
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Ваня Кислицын
14:31
BDO
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Evgeniy D-Bond
14:28
естественно растет хуанг полностью переключился на корпоративный сектор(который в том числе майнит крипту) а игрокам обьедки с барского стола(20 видеокарт в неделю на страну) с игроков маржа 20-50%, с...
Выручка NVIDIA стремительно растёт с начала этого года
Александр Лавренов
14:26
2х1660с дадут 63мх на 140. Но там свои плюсы и минусы
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
Pig Testov
14:26
Далеко не самая дорогая, есть варианты корейской и китайской с ценами за 1000 за кг.
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
torrantul
14:25
У зелота только спинной мозг, не ругайте калеку))
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 14-нм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем