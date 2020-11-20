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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable на почти на два десятка смартфонов разных лет выпуска начиная с 2018 года. Пять флагманов нынешнего поколения получили оболочку MIUI 12.2.1 с операционной системой Android 11.

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Для начала быстро отметим, что в Индии уже выпущена прошивка MIUI 12 Stable на Redmi Note 7S и POCO M2. Это означает, что в ближайшее время выйдет обновление для смартфонов Redmi Note 7 и Redmi 9, которые являются международными версиями указанных выше моделей.

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Мы упоминали о релизе прошивки MIUI 12.2.1 на Android 11 на пять флагманов 2020 года. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom. Все оснащены процессором Snapdragon 865 и матрицами OLED, но частота обновления отличается в зависимости от девайса.

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Обновление принесло массу улучшений приложения Mi Camera вместе с последней ревизией операционной системы. Появился режим длинной выдержки. Пользователи смогут «рисовать светом», делать более качественные фотографии звёздного неба и снимать таймлапсы. Для каждого режима в приложении будет предусмотрена инструкция.

Пока что апдейт доступен только в Китае, но до конца года ожидается релиз глобальной версии для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и POCO F2 Pro (международный вариант Redmi K30 Pro). Модели Mi 10 Ultra и Redmi K30 Pro Zoom Edition продаются только в Китае.

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А теперь перейдём к актуальным для нашего региона прошивкам. Глобальная версия MIUI 12 Stable на Android 10 стала доступна для флагманского слайдера Xiaomi Mi MIX 3, который был анонсирован в 2018 году. Не стоит путать с версией 5G 2019 года выпуска, которая остаётся на Android 9.0 Pie.

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Завершая тему моделей, презентованных два года назад, отметим, что Xiaomi Mi 8 Pro и Mi 8 получили MIUI 12 Stable в России. Все три флагмана двухлетней давности оборудованы процессором Snapdragon 845 и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. Версия Pro может похвастаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и поддержкой технологии Face ID.

Актуальной российской прошивкой MIUI 12 обзавелись Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S. Обновление нацелено на исправление обнаруженных багов. Обе модели оснащены чипом Snapdragon 720G, 16-мегапиксельной камерой для селфи и аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч. Старшая версия может похвастаться поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки вместо 18-ваттной и 64-мегапиксельным датчиком изображения в основной камере вместо 48-мегапиксельного.

Заметим, что в Индии Redmi Note 9 Pro уже начал получать стабильную версию ПО на Android 11. До нас она доберётся только в 2021 году. Кроме того, на смартфон уже «прилетела» новая европейская сборка MIUI 12, а Redmi Note 9S обзавёлся стабильной глобальной прошивкой, помимо российской.

Глобальная прошивка версия MIUI 12 стала доступна для флагманов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на Snapdragon 865 наряду с середняком Redmi Note 8 Pro, который является первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой. Обновление исправляет выявленные мелкие баги.

Завершать тему будем российской прошивкой. Так, её компания выпустила на Xiaomi Mi Note 10 Lite и POCO X3 NFC. Первая модель может похвастаться изогнутым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5260 мА*ч. К фишкам второй отнести стоит стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, защищу от воды по стандарту IP53, батарею на 5160 мА*ч и IPS-матрицу с поддержкой частоты обновления 144 Гц.