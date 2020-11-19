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Экраны в iPhone 12 зеленеют, а Apple придётся выплатить 113 млн долларов из-за замедления смартфонов

Компания Apple начиная с 2017 года время от времени имеет проблемы, связанные с тем, что она замедляла свои смартфоны.
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Компания Apple начиная с 2017 года время от времени имеет проблемы, связанные с тем, что она замедляла свои смартфоны. Примерно три года назад владельцы техники Apple заявили о падении производительности после обновления операционной системы iOS. Последствия этой истории для американской компании ещё не закончились.

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В 2017 году Apple сначала заявила, что, снижая производительность, она повышает срок службы аккумуляторов в смартфонах. Затем она всё же принесла извинения, но от судебного иска уйти не удалось. В начале года нынешнего во Франции компанию оштрафовали на 25 млн евро. Кроме того, она согласилась выплатить до 500 млн долларов всем пострадавшим.

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Сейчас стало известно об очередной выплате. На этот раз Apple хочет не доводить до суда разбирательства с властями трёх с половиной десяткой штатов. Дабы уладить дело компании из Купертино придётся заплатить ещё 113 млн долларов. При этом Apple должна опубликовать разъяснение для пользователей в том, как она следит за состоянием батарей в смартфонах. Разъяснение должно появиться и в Сети, и в телефонах.

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Как известно, беда не приходит одна. Тем временем владельцы новых смартфонов iPhone 12 начали сообщать о проблемах с дисплеями. Это касается не только стандартного издания, но и других версий. Что интересно, DisplayMate признали экран в iPhone 12 Pro Max лучшим на рынке.

Суть проблемы заключается в том, что на низкой яркости на дисплее появляется зелёная или серая заливка. Поскольку в смартфонах установлены матрицы на органических светодиодах, экраны должны всё время оставаться чёрными вне зависимости от уровня яркости.

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Похожая проблема наблюдалась в моделях компании OnePlus 2020 года выпуска. Если в случае с флагманскими решениями OnePlus 8 и 8 Pro китайский производитель согласился на обмен, бесплатный ремонт или возврат денег, то в версии Nord это объяснили особенностями матрицы Super AMOLED.

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Что касаемо Apple, компания из США уже подтвердила проблему официально, но о возмещении денежных средств или замены неисправных смартфонов на новые пока речь не идёт. Мало того, на данный момент представители Apple просят сервисные центры не принимать в ремонт смартфоны с описанной выше проблемой. В компании полагают, что неисправность носит программный характер и её можно устранить обновлением операционной системы. Это производитель и сделает, но сроки выхода апдейта для iOS 14 пока что не уточняются.

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