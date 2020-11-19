Экраны в iPhone 12 зеленеют, а Apple придётся выплатить 113 млн долларов из-за замедления смартфонов
Компания Apple начиная с 2017 года время от времени имеет проблемы, связанные с тем, что она замедляла свои смартфоны. Примерно три года назад владельцы техники Apple заявили о падении производительности после обновления операционной системы iOS. Последствия этой истории для американской компании ещё не закончились.
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В 2017 году Apple сначала заявила, что, снижая производительность, она повышает срок службы аккумуляторов в смартфонах. Затем она всё же принесла извинения, но от судебного иска уйти не удалось. В начале года нынешнего во Франции компанию оштрафовали на 25 млн евро. Кроме того, она согласилась выплатить до 500 млн долларов всем пострадавшим.
Сейчас стало известно об очередной выплате. На этот раз Apple хочет не доводить до суда разбирательства с властями трёх с половиной десяткой штатов. Дабы уладить дело компании из Купертино придётся заплатить ещё 113 млн долларов. При этом Apple должна опубликовать разъяснение для пользователей в том, как она следит за состоянием батарей в смартфонах. Разъяснение должно появиться и в Сети, и в телефонах.
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Как известно, беда не приходит одна. Тем временем владельцы новых смартфонов iPhone 12 начали сообщать о проблемах с дисплеями. Это касается не только стандартного издания, но и других версий. Что интересно, DisplayMate признали экран в iPhone 12 Pro Max лучшим на рынке.
Суть проблемы заключается в том, что на низкой яркости на дисплее появляется зелёная или серая заливка. Поскольку в смартфонах установлены матрицы на органических светодиодах, экраны должны всё время оставаться чёрными вне зависимости от уровня яркости.
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Похожая проблема наблюдалась в моделях компании OnePlus 2020 года выпуска. Если в случае с флагманскими решениями OnePlus 8 и 8 Pro китайский производитель согласился на обмен, бесплатный ремонт или возврат денег, то в версии Nord это объяснили особенностями матрицы Super AMOLED.
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Что касаемо Apple, компания из США уже подтвердила проблему официально, но о возмещении денежных средств или замены неисправных смартфонов на новые пока речь не идёт. Мало того, на данный момент представители Apple просят сервисные центры не принимать в ремонт смартфоны с описанной выше проблемой. В компании полагают, что неисправность носит программный характер и её можно устранить обновлением операционной системы. Это производитель и сделает, но сроки выхода апдейта для iOS 14 пока что не уточняются.
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