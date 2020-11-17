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Американская компания AMD недавно анонсировала процессоры серии Ryzen 5000. 7-нанометровые новинки уже добрались до российского рынка. В магазине «Регард» доступны все четыре чипа по цене от 30 600 рублей до 79 700 рублей. Правда, нужно отметить, что пока процессоры доступны для покупки только в составе готового компьютера.

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В 30 600 рублей обойдётся младшая модель Ryzen 5 5600X. Она оснащена шестью ядрами с частотой 3,7-4,6 ГГц. TDP составляет 65 Вт, а кэш-памяти L3 имеется 32 МБ. Защиту от перегрева обеспечивает кулер Wraith Stealth.

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Стоимость OEM-варианта Ryzen 7 5800X составляет 40 800 рублей. BOX-версия обойдётся в 44 600 рублей. Процессор получил восемь ядер, номинальная частота которых составляет 3,8 ГГц. Повышается частота CPU до 4,7 ГГц. Кэш-памяти L3 предусмотрено 32 МБ. Потребляет чип 105 Вт.

Более дорогой процессор Ryzen 9 5900X доступен только в модификации OEM. Стоимость составляет 49 400 рублей. Это уже 12-ядерное решение с частотой от 3,7 ГГц до 4,8 ГГц и требованиями по теплоотводу на уровне 105 Вт.

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Наконец, четвёртая новинка – 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X. В «Регард» чип обойдётся в 79 700 рублей. Флагманская платформа получила 64 МБ кэш-памяти L3, а частота составляет 3,4-4,9 ГГц. Требования по теплоотводу – 105 Вт.

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Все четыре процессора выполнены в соответствии с нормами 7-нм технологии и поддерживают многопоточность. Чипы могут работать с ОЗУ DDR4-3200. Также отметим разблокированный множитель, PCI Express 4.0 и возможность установки в разъём Socket AM4.

Напомним, что в США серия Ryzen 5000 начала продаваться несколько дней назад. Стоимость Ryzen 5 5600X составила 299 долларов (23 000 рублей). Ryzen 7 5800X оценили в 449 долларов (34 000 рублей). Цена более дорогих Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X составила 549 долларов (42 000 рублей) и 799 долларов (61 000 рублей) соответственно.