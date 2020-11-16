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Компания HDM Global готовит к премьере три смартфона разных ценовых сегментов. Все они будут анонсированы до конца года нынешнего. Грядущими новинками станут флагман Nokia 9.3 PureView, середняк Nokia 7.3 и бюджетник Nokia 6.3.

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Все три модели будут оборудованы мобильными процессорами производства компании Qualcomm. Но точно известно лишь то, что Nokia 7.3 будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 690 и получит поддержку мобильных сетей 5G.

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Модель показана на рендере выше. Спереди можем видеть дисплей IPS с круглым отверстием под фронтальную камеру. Параметры экрана и оптического модуля не уточняются, но ожидается, что частота обновления изображения составит как минимум 90 Гц. На тыльной стороне обосновались вспышка, площадка с камерой и дактилоскопический сенсор. Разрешение главного датчика изображения составит 48 Мп. В основу ультраширокоугольного модуля ляжет 12-мегапиксельный сенсор.

Nokia 6.3 останется без поддержки сетей 5G. Модель будет построена на базе мобильной платформы Snapdragon 670 или Snapdragon 675. Основная камера тоже будет четырёхмодульной и получит оптику от ZEISS. Больше информации о смартфоне нет.

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Наконец, гвоздём программы станет Nokia 9.3 PureView. Это флагманского решение со стандартной камерой на 108 Мп, 120-герцовой панелью OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой записи видео в формате 8K ULTRA HD. Также известно, что один из оптических модулей будет иметь 64-мегапиксельное разрешение.

Ранее была информация, что флагман оснастят 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Но сейчас смартфону начали приписывать более производительную однокристальную систему Snapdragon 875, премьере которой только предстоит состояться.