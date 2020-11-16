Apple добавляет рекламу в iOS и iPadOS
Пока мы все ругаем китайскую компанию Xiaomi за рекламные предложения в прошивке MIUI, Apple по-тихому добавила рекламу в свою операционную систему. Об этом сообщили владельцы планшетных компьютеров и смартфонов.
реклама
Первым и появлении рекламных блоков в iOS написал Том Уоррен, главный редактор The Verge. Он в Twitter опубликовал скриншот меню настроек со смартфона, где можно видеть рекламу сервиса Apple Arcade. Его компания предлагает пользователям бесплатно на три месяца.
Сразу же после публикации скриншота пользователи социальной сети сообщили, что в настройках также встречается реклама AppleCare+ и Apple TV+. Причём один из них опубликовал скриншот, на котором видны секции сразу с терм сервисами Apple. Его вы можете видеть ниже. Рекламные предложения начали появляться не только в смартфонах на базе операционной системы iOS, но и в планшетных компьютерах на iPadOS разных поколений.
реклама
Американский гигант Apple пока что сложившуюся ситуацию никак не комментирует. Напомним, компания Xiaomi ещё несколько лет назад заявила, что реклама в MIUI – один из способов заработка для неё. Более того, размещение рекламных блоков в прошивке позволяет снизить стоимость смартфонов. В этом году реклама появилась в программном обеспечении One UI южнокорейского производителя Samsung.
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