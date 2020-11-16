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Пока мы все ругаем китайскую компанию Xiaomi за рекламные предложения в прошивке MIUI, Apple по-тихому добавила рекламу в свою операционную систему. Об этом сообщили владельцы планшетных компьютеров и смартфонов.

реклама

Первым и появлении рекламных блоков в iOS написал Том Уоррен, главный редактор The Verge. Он в Twitter опубликовал скриншот меню настроек со смартфона, где можно видеть рекламу сервиса Apple Arcade. Его компания предлагает пользователям бесплатно на три месяца.

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Сразу же после публикации скриншота пользователи социальной сети сообщили, что в настройках также встречается реклама AppleCare+ и Apple TV+. Причём один из них опубликовал скриншот, на котором видны секции сразу с терм сервисами Apple. Его вы можете видеть ниже. Рекламные предложения начали появляться не только в смартфонах на базе операционной системы iOS, но и в планшетных компьютерах на iPadOS разных поколений.

реклама

Американский гигант Apple пока что сложившуюся ситуацию никак не комментирует. Напомним, компания Xiaomi ещё несколько лет назад заявила, что реклама в MIUI – один из способов заработка для неё. Более того, размещение рекламных блоков в прошивке позволяет снизить стоимость смартфонов. В этом году реклама появилась в программном обеспечении One UI южнокорейского производителя Samsung.