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Три смартфона Xiaomi 2018 года получили глобальную стабильную версию MIUI 12

Это два флагмана и одна модель бюджетного класса.
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Компания Xiaomi в 2018 году представила сразу несколько флагманских смартфонов в рамках семейства Mi 8. Это поколение стало первым, предложившим пользователям большую россыпь решений топового уровня. Одно из них – Xiaomi Mi 8 Pro. Сегодня, 12 ноября, спустя почти 26 месяцев с момента премьеры он получил стабильную прошивку MIUI 12 на глобальном рынке. Помимо него актуальная версия оболочки стала доступна ещё для двух моделей 2018 года выпуска.

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Начнём с флагмана Mi 8 Pro. Он оборудован мобильным процессором Snapdragon 845, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Во флагмане двухлетней давности есть основная камера разрешением 12 Мп + 12 Мп и 20-мегапиксельная фронталка, а ёмкость встроенной батареи составляет скромные 3000 мА*ч. Модель получила дисплей Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и отличается прозрачной тыльной стороной.

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Xiaomi Mi 8 появился на рынке с Android 8.1 Oreo. MIUI 12 стала последним крупным обновлением для смартфона. Она приносит операционную систему Android 10. Ещё в сентябре компания перестала тестировать оболочку на нескольких устройствах 2018 года выпуска, включая это. Чтобы скачать архив и установить апдейт вручную, нажмите здесь.

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Для Redmi 6 Pro, модели 2018 года, тоже стала доступна актуальная глобальная версия MIUI 12 Stable – v12.0.4.0.QDMMIXM (скачать). Прошивка построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Смартфон оснащён основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп и фронталкой на 5 Мп.

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Модель работает на базе мобильного процессора Snapdragon 625, который выполняется по нормам 14-нанометровой технологии. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА*ч. Дисплей построен на базе жидкокристаллической матрицы формата Full HD+ с небольшим вырезом. Отметим, что во многих странах Redmi 6 Pro продаётся как Xiaomi Mi A2 Lite и работает без оболочки MIUI, т.к. выпускается в рамках программы Android One.

Наконец, китайский вариант флагмана Xiaomi Mi MIX 2S обзавёлся версией MIUI 12.0.2.0.QDGCNXM на Android 10 (скачать). Он имеет такой же набор основных параметров, как и Mi 8 Pro. В первую очередь это основная камера разрешением 12 Мп + 12 Мп и мобильная платформа Snapdragon 845.

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Ёмкость аккумулятора увеличена до 3400 мА*ч, добавлена поддержка 7,5-ваттной беспроводной зарядки по стандарту Qi, а разрешение фронтальной камеры снижено с 20 Мп до 5 Мп. Главные отличия касаются дизайна. Смартфон заключён в керамический корпус, имеет дактилоскопический сенсор на тыльной стороне, а селфи-модуль располагается в нижней части лицевой стороны. Выреза в экране нет.

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