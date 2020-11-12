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Компания Huawei не очень активно обновляет смартфоны до EMUI 11. Пока что бета-версию проприетарного программного обеспечения получили только флагманские модели последних двух лет. А вот стабильная оболочка EMUI 10.1 выходит оперативно на многие смартфоны разных ценовых сегментов. За последние несколько дней она стала доступна для двух десятков устройств производителя из Шэньчжэня, включая планшеты и несколько моделей, выпускаемых под брендом Honor.

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Актуальная версия прошивки EMUI 10.1 прибыла почти на все смартфоны линейки nova последних трёх поколений. Обновление v10.1.0.274 пришло на Huawei nova 5T в Европе и принесло поддержку VoLTE. Модели nova 5, nova 5z и nova 5i Pro получили апдейт по номером v10.1.0.94 с октябрьским патчем безопасности.

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Заплатка за прошлый месяц вместе с прошивкой EMUI 10.1.0.218 стала доступна для Huawei nova 6 и nova 6 5G на флагманских процессорах Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно, а среднебюджетной модели nova 6 SE на чипе Kirin 810 она была доставлена вместе с программным обеспечением v10.1.0.226.

Недавняя новинка Huawei nova 7 SE 5G Vitality Edition обзавелась обновлением v10.1.1.122. Апдейт оптимизирует работу камеры, которая имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ещё одним нововведением стала поддержка сетей 5G двумя SIM-картами одновременно.

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Лучше снимать видео и делать фотографии научился Huawei Enjoy 20 Plus после получения обновления EMUI 10.1.1.150. Также апдейт улучшил стабильность подключения к сети Интернет. Данная модель тоже поддерживает стандарт 5G.

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Семейство Huawei P40 на процессоре Kirin 990 5G параллельно с бета-версией EMUI 11 получает и стабильную прошивку EMUI 10.1. На этот раз три флагмана, Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+, обзавелись обновлением под номером v10.1.0.162, повысившим уровень безопасности данных.

Вместе со смартфонами стабильная версия EMUI 10.1 вышла на планшетные компьютеры MatePad Pro и MatePad Pro 5G. Несмотря на то, что распространение апдейта v10.1.0.180 началось в ноябре, обновление приносит заплатку безопасности операционной системы лишь за сентябрь. Ещё одно новшество – приложение Petal Search. Оно позиционируется в качестве замены поисковику Google, который отсутствует вместе с другими Google Mobile Services.

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Далее переходим к смартфонам компании Honor, которые в большинстве своём получают аналог EMUI 10.1 под названием Magic UI 3.1. Но более старым моделям производитель выпускает EMUI 10.1. Например, для Honor 9X, 9X Premium и 9X Pro с выдвижной фронтальной камерой доступна прошивка EMUI 10.1.109 с патчем безопасности за прошлый месяц.

Более новые модели получают EMUI 3.1. Так, версия v3.1.0176 «прилетела» на бюджетный смартфон Honor Play 9A и принесла заплатку за сентябрь 2020 года. Более продвинутая модель Honor 30S обзавелась октябрьским патчем с прошивкой v3.1.1.197.

Наконец, для флагманов 2019 года Honor View 30 и View 30 Pro компания выпустила программное обеспечение Magic UI 3.1.0.223, повышающее безопасность системы патчем за октябрь этого года. Отметим, что все смартфоны и планшеты получили прошивку EMUI 10.1 или Magic UI 3.1 на базе операционной системы Android 10.