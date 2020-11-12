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OnePlus – одна из немногих компаний, которая пообещала три ревизии операционной системы Android для своих смартфонов, начиная с моделей семейства OnePlus 3. Они были выпущены в 2016 году с Android 6 из коробки, а сейчас работают на базе ОС Android 9.0 Pie. Больше обновлений флагманы четырёхлетней давности не получат. Вчера стало известно, что свой последний апдейт получили флагманские модели 2017 года выпуска. Речь идёт о OnePlus 5 и OnePlus 5T.

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Стандартная модель вышла в июне 2017 года. Версия T была представлена в ноябре. Обе получили сразу из коробки операционную систему Android 7.1.1 Nougat и фирменную программную надстройку Oxygen OS. Ранее ОС была обновлена до Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последний апдейт под номером v10.0.1 принёс операционную систему Android 10 вместе с программным обеспечением OxygenOS 10.

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Обновление рассылается «по воздуху». Вместе с очередной ревизией «зелёного робота» оно принесло патч безопасности за сентябрь 2020 году, улучшило работу электронной стабилизации изображения в камере и расширило систему управления жестами на OnePlus 5T.

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Напомним, что оба смартфона оснащены 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 835 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 64 ГБ в зависимости от комплектации.

Разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 20 Мп. Снимать видео можно в 4K ULTRA HD при 30 FPS, а оптическая стабилизация изображения отсутствует. Во фронтальной камере установлен 16-мегапиксельный датчик изображения. За автономность в смартфонах отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

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Обе модели заключены в цельнометаллический корпус с арочными швами под антенны вверху и внизу лицевой стороны. OnePlus 5 получил экран с соотношением сторон 16 к 9, разрешением Full HD и диагональю 5,5 дюйма. На лицевой стороне есть клавиша «Домой», в которую интегрирован сканер отпечатков пальцев. В OnePlus 5T используется широкоформатная панель диагональю 6,01 дюйма формата Full HD+, а биометрический сенсор переехал на тыльную сторону. Каждый флагман обзавёлся активной матрицей на органических светодиодах.