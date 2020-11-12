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На рынке смартфонов уже есть несколько моделей оборудованных 5-нанометровыми мобильными процессорами. Это Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design на Kirin 9000, Huawei Mate 40 на Kirin 9000E и семейство iPhone 12 на Apple A14 Bionic. Компания Samsung тоже анонсировала свою первую однокристальную систему, выполненную по нормам 5-нм технологии EUV FinFET. Чип называется Exynos 1080. Новинка стала преемницей 8-нанометровой SoC Exynos 980 с интегрированным 5G-модемом, которую анонсировали в конце минувшего года.

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Exynos 1080 получил восемь ядер с разделением на три кластера – «1+3+4». Prime-ядро Cortex-A78 работает на частоте 2,8 ГГц. Частота трёх ядер Cortex-A78s составляет 2,6 ГГц. За простые вычисления отвечает квартет Cortex-A55. Эти ядра работают на частоте 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена 10-ядерным видеоускорителем ARM Mali-G78.

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Новинка обладает интегрированным модемом для обеспечения работы в мобильных сетях пятого поколения. Также отмечается наличие адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5.2 / Wi-Fi и радиоприёмника.

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Новый мобильный процессор южнокорейской компании поддерживает одинарные 200-мегапиксельные камеры и съёмку видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS. Напомним, что сейчас максимальное разрешение датчиков изображения составляет 108 Мп.

В смартфонах на базе Exynos 1080 мы сможем увидеть оперативную память LPDDR4x или LPDDR5, флеш-накопители типа UFS 3.1, а также экраны формата WQHD+ или Full HD+ с максимальной частотой обновления 90 Гц или 144 Гц соответственно.

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В декабре 2019 года компания vivo анонсировала смартфоны X30 и X30 Pro, которые первыми обзавелись мобильной платформой Exynos 980. Samsung подтвердила, что этот же производитель выпустит дебютные решения на базе новой однокристальной системы Exynos 1080. Премьера ожидается в начале 2021 года.