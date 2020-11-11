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Вчера компания Apple анонсировала персональные компьютеры Mac на базе фирменного процессора M1. 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro оценили в 130 000 / 140 000 рублей, Mac mini – в 75 000 / 95 000 рублей, а 13-дюймовый MacBook Air стоит 100 000 / 125 000 рублей в зависимости от модификации. После премьеры американский производитель снял с продажи лэптопы MacBook Air 13 с чипами Intel и поднял цены других ПК на базе процессоров «синего» калифорнийского гиганта.

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Моноблок iMac с 21,5-дюймовой панелью подорожал на 7000-15 000 рублей в зависимости от модификации. Теперь версия с Intel Core i5 седьмого поколения и Full HD экраном стоит 107 000 рублей. Цена модели с 4K-панелью и чипом Intel Core i3 восьмого поколения составляет 135 000 рублей, а вариант на Intel Core i5 восьмого поколения обойдётся на 20 000 рублей дороже.

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27-дюймовый моноблок тоже подорожал – на 19 000-22 000 рублей. В базовой и продвинутой модификациях он предлагает Intel Core i5 десятого поколения. Цена составляет 189 000 рублей и 210 000 рублей соответственно. За 242 000 рублей можно купить топовую версию на Intel Core i7 десятого поколения.

Стоимость моноблока iMac Pro на Intel Xeon W с графикой AMD Radeon Pro Vega 59 поднялась с 470 000 рублей до 532 000 рублей, а Mac Pro обойдётся в 622 000 рублей или 673 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, в начальной конфигурации цена вертикальной версии поднялась на 172 000 рублей, а рэковой – на 183 000 рублей.

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Относительно настольного ПК ноутбуки MacBook Pro почти не подорожали. 13-дюймовый лэптоп оснащён процессором Intel Core i5 десятого поколения. Стоимость выросла на 6000 рублей и теперь составляет 180 000 рублей и 200 000 рублей в зависимости от комплектации. 16-дюймовая версия на Intel Core i7 десятого поколения стоит 235 000 рублей вместо 200 000 рублей. Цена модели с Intel Core i9 десятого поколения выросла с 233 000 рублей до 275 000 рублей.