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Официальная цена Xiaomi Mi Note 10 Lite упала на 5000 рублей

Смартфон представили в последний день апреля 2020 года.
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Компания Xiaomi в этом году представила несколько десятков новых смартфонов. Единственной моделью, которая за относительно небольшие деньги предлагает пользователям изогнутый дисплей, является Xiaomi Mi Note 10 Lite. Сейчас она доступна в России со скидкой 5000 рублей.

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Смартфон представили в последний день апреля 2020 года. Уже через полторы недели он поступил в продажу. Российская премьера состоялась чуть позже. Смартфон появился в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Его цена составила 32 990 рублей. Для сравнения, этот же вариант в Европе был оценён в 399 евро или 36 000 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Mi Note 10 Lite можно за 27 910 рублей.

Герой заметки – это упрощённый вариант модели Mi Note 10, которую представили год назад. У неё он позаимствовал почти все параметры. Изменились только камеры. Разрешение фронталки снизилось с 32 Мп до 16 Мп. В основной камере остался лишь 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Версия Lite не получила ни одного телеобъектива, коих в старшей модели установлено сразу два. Разрешение ультраширокоугольного модуля упало с 20 Мп до 8 Мп, а стандартного – со 108 Мп до 64 Мп. Поддержка съёмки видео в 4K UHD при 30 FPS осталась.

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Дизайн основной камеры тоже изменился. Теперь все четыре модуля установлены на одной площадке, которая прибавила в ширине по сравнению с Mi Note 10. На передней части в Xiaomi Mi Note 10 Lite остался дисплей AMOLED с интегрированным дактилоскопом и изогнутыми боковыми гранями. Селфи-камера расположена в каплевидном вырезе. Экран имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение Full HD+.

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Корпус сделан из стекла Gorilla Glass пятого поколения и алюминиевой рамки по периметру. Защитой от воды даже по стандарту IP53 он похвастаться не в состоянии. Габаритные размеры составили 157,8 x 74,2 x 9,7 мм. Масса уменьшилась на 4 грамма – до 204 граммов.

Подсистема питания в Xiaomi Mi Note 10 Lite представлена аккумуляторной батареей на 5260 мА*ч с поддержкой зарядки по проводу мощностью 30 Вт. Производитель заявляет, что полностью зарядить АКБ можно примерно за 1 час. На борту смартфона нашлось место радиоприёмнику, ИК-порту, гнезду под наушники, симметричному разъёму USB-C, а также адаптерам NFC, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. А вот расширить накопитель на получится, т.к. слот под карту microSD отсутствует.

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Смартфон появился на рынке с ОС Android 10 в составе прошивки MIUI 11. Уже для Mi Note 10 Lite вышла оболочка MIUI 12. Он тоже построена на базе десятой ревизии операционной системы. За вычисления отвечает 8-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 730G. Он содержит ядра с частотой до 2,2 ГГц, графику Adreno 618 GPU и не поддерживает мобильные сети стандарта 5G.

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