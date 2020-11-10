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Xiaomi не останавливает рассылку обновлений программного обеспечения MIUI. Свежая версия фирменной оболочки, вчера, 9 октября, стала доступна в разных регионах для шести смартфонов Xiaomi и Redmi. Если быть точнее, то две модели Mi получили стабильную прошивку MIUI 12, а ещё четыре являются представительницами бренда Redmi. Сразу отметим, что оболочка основана на базе десятой ревизии «зелёного робота». Чтобы скачать архив для установки в ручном режиме, нужно нажать на номер программного обеспечения.

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Итак, первым обновлением обзавёлся Redmi 9C с чипом NFC. Ему прилетела прошивка под номером v12.0.5.0.QCREUXM в Европе. Это самый доступный смартфон китайской компании с поддержкой Near Field Communication. Он оснащён 12-нанометровым процессором Helio G35. Разрешение основной камеры равно 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 5 Мп. В устройстве используются панель IPS, тыльный дактилоскоп и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.

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Redmi 9A, самая доступная модель китайской компании в 2020 году, получила индонезийскую прошивку v12.0.3.0.QCDIDXM. От предыдущего смартфона она отличается несильно. Во-первых, с тыльной стороны убрали пару сенсоров на 2 Мп и биометрический сканер. Во-вторых, пропал NFC. В-третьих, вместо чипа Helio G35 используется более скромная, но тоже 12-нанометровая мобильная платформа Helio G25.

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Xiaomi Mi 9 Lite получил европейскую прошивку MIUI 12 под номером v12.0.4.0.QFCEUXM. К главным особенностям смартфона китайская компания отнесла 32-Мп фронталку, тыльную камеру с 48-Мп основным и 8-Мп главным модулями и дисплей AMOLED с интегрированным биометрическим датчиком. Аппаратным базисом выступает SoC Snapdragon 710, а за автономность отвечает АКБ ёмкостью 4030 мА*ч.

В Китае для Redmi K20 вышла прошивка MIUI 12.0.6.0.QFJCNXM. Заметим, что это модель уже участвует во внутреннем тестировании программного обеспечения на базе операционной системы Android 11. Но стабильном релизе одиннадцатое версии ОС пока говорить ещё рано.

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Сам же смартфон оборудован дисплеем OLED, в который интегрирован сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера – выдвижная и построена на базе 20-мегапиксельной матрицы. На тыльной панели расположено трио оптических модулей. Их разрешение составило 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Кратность оптического зума – 2x. Также отметим наличие NFC, разъёма для наушников, мобильного процессора Snapdragon 730 и аккумулятора на 4000 мА*ч с 18-ваттной быстрой подзарядкой.

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Глобальная прошивка MIUI 12 под номером v12.0.1.0.QJZMIXM добралась до Redmi Note 9 Pro. Это первый смартфон в истории серии, который стоит 300 евро в топовой модификации. Он получил 16-мегапиксельный оптический модуль для селфи и основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Вычислительным центром выступает однокристальная система Snapdragon 720G, выполненная по технологии 8 нм. Аккумулятор имеет ёмкость 5020 мА*ч и поддерживает 30-ваттную быструю зарядку. Из остального отметим NFC, дактилоскоп на правом торце и жидкокристаллическую матрицу.

Наконец, Redmi 8A в России получил прошивку MIUI 12, но она пока что рассылается только «по воздуху». В смартфоне установлен чипсет Snapdragon 439 с аккумулятором на 5000 мА*ч. Разрешение основной камеры равно 12 Мп, фронтальной – 8 Мп, а сканер отпечатков пальцев отсутствует.