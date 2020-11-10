Huawei продаёт подразделение Honor за 15,2 млрд долларов
Несколько недель назад появилась информация о том, что компания Huawei может продать подразделение Honor. Но производитель из Поднебесной её оперативно опровергнул. Однако, дыма без огня не бывает. Как стало известно, уже к концу этой недели сделка по продаже Honor должна быть завершена.
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На такой шаг компания Huawei идёт в связи с американскими санкциями, которые сильно усложнили ей жизнь в 2020 году. На рынке смартфонов компания долго держалась, несмотря на то не могла выпускать устройства с новым железом и сервисами Google. В прошлом году она даже успела обойти по объёму реализации Samsung. Но сейчас производитель из Шэньчжэня быстро сдаёт позиции за пределами Китая.
Подразделение Honor будет выкуплено китайским консорциумом Digital China, который является самым крупным дистрибьютором смартфонов этого бренда. Также в сделке должны принять участие не менее трёх инвестиционных компаний провинции Гуандун.
Сумма сделки составит 100 млрд юаней, что эквивалентно 15,2 млрд долларов. Продаже подлежит не только сам бренд, но и цепочки поставок наряду с отделом R&D. Через три года Honor планирует выйти на биржу. Большая часть управленческого персонала сохранится.
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