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Несколько недель назад появилась информация о том, что компания Huawei может продать подразделение Honor. Но производитель из Поднебесной её оперативно опровергнул. Однако, дыма без огня не бывает. Как стало известно, уже к концу этой недели сделка по продаже Honor должна быть завершена.

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На такой шаг компания Huawei идёт в связи с американскими санкциями, которые сильно усложнили ей жизнь в 2020 году. На рынке смартфонов компания долго держалась, несмотря на то не могла выпускать устройства с новым железом и сервисами Google. В прошлом году она даже успела обойти по объёму реализации Samsung. Но сейчас производитель из Шэньчжэня быстро сдаёт позиции за пределами Китая.

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Подразделение Honor будет выкуплено китайским консорциумом Digital China, который является самым крупным дистрибьютором смартфонов этого бренда. Также в сделке должны принять участие не менее трёх инвестиционных компаний провинции Гуандун.

Сумма сделки составит 100 млрд юаней, что эквивалентно 15,2 млрд долларов. Продаже подлежит не только сам бренд, но и цепочки поставок наряду с отделом R&D. Через три года Honor планирует выйти на биржу. Большая часть управленческого персонала сохранится.