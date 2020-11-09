OPPO на 942% нарастила продажи смартфонов в Западной Европе, а Xiaomi – на 107%
Компания OPPO резко нарастила продажи смартфонов в странах Западной Европы. Но даже несмотря на это, её доля на рынке всё равно остаётся мизерной. А вот компания Huawei продолжает терять позиции.
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В странах Западной Европы лидерство удерживает южнокорейская компания Samsung. В третьем квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом 2019 года продажи смартфонов выросли на 6%, а доля рынка составила 36%.
Американский гигант Apple сохранил вторую строчку, нарастив продажи умных телефонов iPhone на 13% по сравнению с базисным периодом. Доля компании из Купертино составила 25%. Xiaomi и Huawei поменялись местами. Теперь производитель их Пекина обосновался на третьей строчке, заняв 13% рынка. Продажи в прошедшем квартале увеличились более чем в два раза – на 107%.
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Huawei же реализовала на 32% меньше смартфонов, чем годом ранее. В связи с этим доля компании из Шэньчжэня упала до 12%. А вот китайский производитель OPPO нарастил продажи смартфонов почти в 10,5 раза (942%). Но даже несмотря на такой существенный скачок, он занял лишь 4% западноевропейского рынка.
В Центральной и Восточной Европе лидер тот же, что и на Западе – Samsung. В нашем регионе компания из Сувона занимает 32% рынка. При этом за год продажи смартфонов не изменились. А вот Xiaomi нарастила объём реализации на 80% и сократила отставание от Samsung. Теперь китайская компания занимает 27% рынка. На третьей строчке остался Huawei, несмотря на то что объём продаж сократился почти на треть (29%). Доля рынка китайского технологического гиганта составила 18%.
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Apple занимает четвёртую позицию. В среднем ей принадлежит каждый десятый смартфон на рынке Центральной и Западной Европы. Продажи сократились на 5%. Возможно, это связано с тем, что в конце третьего квартала прошлого года уже начали продаваться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а линейка iPhone 12 появилась только в октябре 2020 года. В топ-5, увеличив объём реализации почти в два раза (88%), вошла компания OPPO. Она занимает 2% рынка.
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Если говорить обо всём европейском рынке в целом, нужно отметить, что Xiaomi догнала Apple. Доля обеих компаний составляет 19%. При этом разница в росте в годовом исчислении существенная в пользу китайского производителя – 91% против 9%. Samsung остался лидером, заняв 34% рынка, а у Huawei сократился объём реализации на 31%. Доля – 14%. Замыкает топ-5 OPPO. Китайский производитель увеличил объём реализации почти в пять раз (396%), но занял лишь 3% рынка.
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