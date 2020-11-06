Xiaomi Redmi Note 8 получил стабильную глобальную прошивку MIUI 12 после нескольких месяцев ожидания
Xiaomi Redmi Note 8 – является самым продаваемым смартфоном китайской компании первой половины 2020 года. Данных о третьем квартале пока что нет, но скорее всего он продолжает удерживать лидерство. За шесть месяцев продажи превысили отметку 10 млн единиц. На рынок модель вышла в начале осени минувшего года по цене от 160 долларов за начальную модификацию в Китае.
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Смартфон поступил в продажу с Android 9.0, которую представила компания Google её в 2018 году. Графическим интерфейсом выступила проприетарная надстройка MIUI 10. В 2019 году модель успела получить более свежую версию фирменной оболочки – MIUI 11. Она была тоже построена на десятой ревизии «зелёного робота». Релиз прошивки MIUI 12 откладывался несколько раз. Будучи изначально запланированным на середину лета, распространение апдейта началось только сейчас.
Обновление рассылается «по воздуху» и станет доступно для всех пользователей в течение нескольких недель. На первом этапе OTA-апдейт приходит примерно на треть устройств. Если у вас нет желания ждать своей очереди, можете скачать архив для установки через режим восстановления Recovery или загрузить файл .tgz для обновления через Fastboot. Прошивка имеет номер v12.0.1.0.QCIMIXM. В её основе лежит Android 10. Это финальное масштабное обновление ОС для героя заметки.
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Xiaomi Redmi Note 8 на момент премьеры был самым доступным смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. Помимо на тот момент трендового 48-Мп сенсора модель получила ультраширокоугольный модуль с 8-мегапиксельным разрешением и пару датчиков на 2 Мп. Делать видеоролики устройство позволяет в формате 4K UHD, ограничивая частоту кадров до 30 к/сек. Фронталка расположена в каплевидном вырезе спереди. Разрешение – 13 Мп.
Девайс обладает 6,3” ЖК-матрицей формата FHD+. Сенсор для распознавания отпечатка пальца обосновался сзади. На борту есть Mini-Jack, USB-C, инфракрасный излучатель и адаптеры Wi-Fi / Bluetooth 4.2. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass 5, но рамка сделана из пластика. Аппаратная платформа строится вокруг процессора Snapdragon 665, который выполняется по нормам технологии 7-нм.
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Redmi Note 8 получил 3-6 ГБ оперативной 32-128 ГБ энергонезависимой памяти. При этом модификации 6/128 ГБ не предусмотрено. В топе смартфон предлагает либо 6 ГБ ОЗУ в паре с 64 ГБ ПЗУ, либо 4 ГБ оперативки и хранилище вместимостью 128 ГБ. Слот для microSD – независимый. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч, а мощность зарядки – 18 Вт.
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Скачать MIUI 12 (установка через Recovery)
Скачать MIUI 12 (установка через Fastboot)
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