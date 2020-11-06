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Xiaomi Redmi Note 8 – является самым продаваемым смартфоном китайской компании первой половины 2020 года. Данных о третьем квартале пока что нет, но скорее всего он продолжает удерживать лидерство. За шесть месяцев продажи превысили отметку 10 млн единиц. На рынок модель вышла в начале осени минувшего года по цене от 160 долларов за начальную модификацию в Китае.

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Смартфон поступил в продажу с Android 9.0, которую представила компания Google её в 2018 году. Графическим интерфейсом выступила проприетарная надстройка MIUI 10. В 2019 году модель успела получить более свежую версию фирменной оболочки – MIUI 11. Она была тоже построена на десятой ревизии «зелёного робота». Релиз прошивки MIUI 12 откладывался несколько раз. Будучи изначально запланированным на середину лета, распространение апдейта началось только сейчас.

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Обновление рассылается «по воздуху» и станет доступно для всех пользователей в течение нескольких недель. На первом этапе OTA-апдейт приходит примерно на треть устройств. Если у вас нет желания ждать своей очереди, можете скачать архив для установки через режим восстановления Recovery или загрузить файл .tgz для обновления через Fastboot. Прошивка имеет номер v12.0.1.0.QCIMIXM. В её основе лежит Android 10. Это финальное масштабное обновление ОС для героя заметки.

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Xiaomi Redmi Note 8 на момент премьеры был самым доступным смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. Помимо на тот момент трендового 48-Мп сенсора модель получила ультраширокоугольный модуль с 8-мегапиксельным разрешением и пару датчиков на 2 Мп. Делать видеоролики устройство позволяет в формате 4K UHD, ограничивая частоту кадров до 30 к/сек. Фронталка расположена в каплевидном вырезе спереди. Разрешение – 13 Мп.

Девайс обладает 6,3” ЖК-матрицей формата FHD+. Сенсор для распознавания отпечатка пальца обосновался сзади. На борту есть Mini-Jack, USB-C, инфракрасный излучатель и адаптеры Wi-Fi / Bluetooth 4.2. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass 5, но рамка сделана из пластика. Аппаратная платформа строится вокруг процессора Snapdragon 665, который выполняется по нормам технологии 7-нм.

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Redmi Note 8 получил 3-6 ГБ оперативной 32-128 ГБ энергонезависимой памяти. При этом модификации 6/128 ГБ не предусмотрено. В топе смартфон предлагает либо 6 ГБ ОЗУ в паре с 64 ГБ ПЗУ, либо 4 ГБ оперативки и хранилище вместимостью 128 ГБ. Слот для microSD – независимый. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч, а мощность зарядки – 18 Вт.

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Скачать MIUI 12 (установка через Recovery)

Скачать MIUI 12 (установка через Fastboot)