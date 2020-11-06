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Компания Xiaomi в 2020 году представила серию Redmi Note 9 из пяти смартфонов состоящую. Семейство текущего поколения включает, помимо стандартного издания, также две версии Pro, один вариант Pro Max и Redmi Note 9S. Но в скором времени линейка пополнится ещё двумя смартфонами. Они будут называться Xiaomi Redmi Note 9 5G Standard Edition и Redmi Note 9 5G High Edition.

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Redmi Note 9 (слева) и Redmi Note 9 Pro (справа)

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Первая модель будет построена на базе обычной версии. Она тоже получит 6,53-дюймовую панель IPS формата Full HD+, 13-мегапиксельную фронталку, аккумулятор на 5020 мА*ч и основную камеру с 48-мегапиксельным датчиком изображения во главе. При этом на тыльной панели будет установлено не четыре оптических модуля, а три, а мощность быстрой зарядки по проводу увеличится с 18 Вт до 22,5 Вт.

Куда более интересной выглядит вариант High Edition. Он получит 6,67-дюймовую матрицу IPS FHD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составит 240 Гц. В основной камере будет использоваться 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung HM2. Разрешение фронталки составит 16 Мп.

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Xiaomi Redmi Note 9 5G High Edition будет оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 750G. Ёмкость аккумулятора при этом будет уменьшена с 5020 мА*ч до 4820 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 33 Вт, а масса – 214 граммов.

Какая однокристальная система будет установлена в версии Standard Edition, пока что не уточняется. Но учитывая то, что оба смартфона получат поддержку мобильных сетей пятого поколения, можно предположить наличие Snapdragon 750G в каждом из них. Но не стоит исключать вероятность того, что стандартное издания будет оснащено одним из процессоров компании MediaTek. Например, Dimensity 820, который используется в Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G.