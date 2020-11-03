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Китайская компания Huawei привезла в Россию флагманский смартфон Mate 40 Pro. Как и ожидалось, на российском рынке не будут доступны модели Mate 40 и Mate 40 Pro+. Мировая премьера новинки состоялась 22 октября 2020 года, а продажи стартовали два дня назад. Россияне купить Huawei Mate 40 Pro смогут только с 19 ноября. Принимать предварительные заказы компания начнёт ровно через неделю, 10 ноября.

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Флагман нового поколения может стать последним решением производителя из Поднебесной с фирменной однокристальной системой Kirin. В нашем случае речь идёт о 5-нанометровой SoC Kirin 9000 5G. Мобильный процессор отличается рекордной пиковой частотой – 3,31 ГГц. Такого показателя добились только в случае с Prime-ядром Cortex-A77. Ещё три ядра Cortex-A77 работают на частоте 2,54 ГГц, а квартет Cortex-A55 трудится на 2,05 ГГц. Графическая подсистема представлена самым укомплектованным ускорителем Mali-G78. Он получил максимальное количество ядер – 24.

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Huawei Mate 40 Pro на международном рынке доступен в модификациях с 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти. Увы, в Россию китайская компания привезла исключительно начальную версию. Ёмкость встроенной батареи составила 4400 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 66 Вт. Это рекордное значение проводной зарядки в смартфонах Huawei. Правда, производитель заявил, что в лабораторных условиях специалисты добились мощности 200 Вт.

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Новинка оснащена тройной основной камерой с оптической стабилизацией, фазовой и лазерной автофокусировкой, поддержкой 4K ULTRA HD при 60 FPS и 5-кратным оптическим зумом. За приближение без потери качества отвечает 12-мегапиксельный перископный телеобъектив. Разрешение стандартной камеры составило 50 Мп (Sony IMX700, 1/1,28”, 1,22 мкм, F/1,9), а ультраширокоугольной – 20 Мп. Фронталка представлена сенсором ToF 3D и 13-мегапиксельным оптическим модулем. Она тоже получила поддержку съёмки видео в 4K UHD при 60 к/сек.

Huawei Mate 40 Pro оборудован панелью OLED с разрешением 1344 x 2772 точки и диагональю 6,76 дюйма. В дисплей на органических светодиодах интегрирован сканер отпечатков пальцев. Производитель заявляет, что экран занимает 94,1% лицевой стороны. Также стоит отметить поддержку стандарта HDR10 и частоты обновления 90 Гц.

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Смартфон не имеет сервисов Google. Сразу из коробки он работает на прошивке EMUI 11 с программным обеспечением Huawei Mobile Services. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10. Из остального отметим защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, инфракрасный порт и Bluetooth 5.2. Разъём для наушников отсутствует.

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Рекомендованная цена Huawei Mate 40 Pro составила 89 999 рублей. Покупателям на старте флагман будет доступен в серебристой расцветке корпуса. Позже появится чёрная версия. За предварительный заказ компания дарит флагманские беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro. Их стоимость составляет около 15 000 рублей. Заметим, что в Европе новинку оценили в 1199 евро или 112 000 рублей, а в Китае – в 6999 юаней или 83 500 рублей.