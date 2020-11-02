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11 августа 2020 года в честь десятилетия китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Он получил 8-16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 в паре с накопителем на 128-512 ГБ в зависимости от комплектации. Стоимость вариантов 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ составила 760 долларов, 800 долларов, 865 долларов и 1000 долларов соответственно. Xiaomi Mi 10 Ultra получил несколько фишек, но как оказалось, кое в чём китайский производитель пользователей обманул.

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На презентации компания заявила, что флагман получил поддержку 120-ваттной зарядки по проводу. Данная технология позволяет заряжать аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч за 5 минут до 41% и за 23 минуты до 100%. Сотрудники издания Android Authority заполучили смартфон и проверили всё это собственными руками.

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120-ваттный адаптер питания потребляет 92,3 Вт на старте, но затем мощность падает до 86,4 Вт. При этом смартфон получает лишь 80,1 Вт вместо заявленных 120 Вт. Но что интересно, аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч зарядилась лишь за 21 минуту, т.е. на 2 минуты быстрее, чем было заявлено китайским производителем на презентации. Но за 5 минут АКБ заряжается с нуля не до 41%, а до 39%.

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Отметим, что потеря мощности в адаптере питания китайской компании Xiaomi составляет 7,3%. Заметим, что намного меньше по сравнению с 40-ваттным зарядником Huawei (19,2%) и 27-ваттным адаптером питания POCO (17,7%).

Xiaomi Mi 10 Ultra также получил поддержку беспроводной подзарядки. Её мощность составила 50 Вт. Компания заявила, что с нуля до 100% батарея заряжается за 40 минут. Судя по тестам Android Authority, полностью зарядить аккумулятор удалось лишь за 29 минут. Также протестировали скорость восполнения заряда АКБ при использовании 18-ваттного адаптера питания. На это ушло 68 минут.

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И в завершение несколько слов скажем о нагреве смартфона во время зарядки. При использовании 120-ваттного устройства температура начинает резко повышаться в течение первых трёх минут – с 27 градусов до 37 градусов. К десятой минуте флагман нагревается до 43,8 градуса, после чего начинает постепенно остывать.

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При использовании 15-ваттного адаптера практически всё время температура находится 27-29 градусов. Если заряжать смартфон беспроводным путём, к 19 минуте температура увеличится до 39,4 градуса, а затем пойдёт на спад.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Ultra тоже получил 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, 20-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 48 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп с 5-кратным зумом и поддержкой съёмки видео в 8K ULTRA HD. Дисплей OLED формата Full HD+ имеет диагональ 6,67 дюйма, встроенный дактилоскопический сенсор и частоту обновления 120 Гц.