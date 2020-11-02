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Компания OnePlus представила специальное издание флагманского смартфона OnePlus 8T в коллаборации с CD Project RED. Ранее китайские производитель уже сотрудничал с Lucasfilm, Marvel и McLaren. Так с 2017 года появлялись на рынке лимитированные версии флагманов Star Wars Limited Edition, Marvel Avengers Limited Edition и McLaren Limited Edition. Новинка называется OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition.

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Стандартное издание представили несколько дней назад. В техническом плане почти никаких отличий нет, но об этом немного позже. А вот внешний облик был ощутимом переработан. Смартфон имеет необычный блок основной камеры, который занял почти всю ширину верхней части тыльной стороны. Там же обосновался и логотип игры CyberPunk 2077.

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Кроме того, в глаза бросаются жёлтые акценты и глянцевая часть тыльной стороны. Компания называет исполнение задника трёхуровневым. Третьим уровнем является матовое покрытие между блоком камер вверху и глянцевой вставкой внизу.

Китайская компания установила в OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition кастомизированную версию программного обеспечения OxygenOS. Прошивка стилизована под тёмную эстетику игровой вселенной. Как выглядит графический интерфейс, вы можете увидеть на анимированных изображениях ниже. В комплект поставки входит один из шести значков банд мира Night City.

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Новинка оборудована 120-герцовой панелью Fluid AMOLED с поддержкой HDR10+. Диагональ составила 6,55 дюйма, а разрешение соответствует формату FHD+. В экран интегрирован дактилоскопический сенсор. Фронталка построена на базе 16-мегапиксельного сенсора. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Снимать видео она даёт возможность в 4K ULTRA HD с частотой до 60 FPS.

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OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition работает на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Напомним, стандартное издание также доступно в модификации 8/128 ГБ. Вопросами автономности занимается аккумулятор на 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой через порт USB-C.

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В смартфоне есть стереофонические динамики, NFC, GPS, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Защиты от воды и беспроводной зарядка не предусмотрены. Разъём для наушников тоже отсутствует. Кастомизированная прошивка OxygenOS построена на базе операционной системы Android 11.

Стоимость OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition составила 3999 юаней или 600 долларов. При этом в Китае обычный OnePlus 8T оценили в 555 долларов в модификации 12/256 ГБ. В Европе за эту версию придётся отдать 649 евро или 755 долларов.