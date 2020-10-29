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Компания Huawei начала рассылать программное обеспечение EMUI 11 владельцам четырёх смартфонов флагманского уровня в нескольких странах Европы. Так, апдейт доступен для Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro в России, Турции, Испании, Германии и Великобритании.

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Обновление распространяется «по воздуху». Пока что оно доступно для участников программы по бета-тестированию новой прошивки. Апдейт основан на базе операционной системы Android 10, а размер составляет чуть более 2,3 ГБ.

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Напомним, что фирменная оболочка компанией Huawei была анонсирована в сентябре этого года. Сразу из коробки первое время её получат только флагманы серии Huawei Mate 40, которые поступят в продажу в следующем месяце. Одиннадцатая ревизия может стать последней версией EMUI.

Всё семейство Huawei P40 было анонсировано в конце марта 2020 года и получило программное обеспечение EMUI 10.1 сразу из коробки. Флагманы исполнены в одном дизайне, имеют 50-мегапиксельную матрицу Sony IMX700 на тыльной панели, 32-мегапиксельную фронталку, дополненную сенсором ToF 3D и мобильный процессор Kirin 990 5G.

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В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлены экраны OLED с поддержкой 90-герцовой частоты обновления. Диагональ составляет 6,58 дюйма, а разрешение – 1200 x 2640 пикселей. Обе модели получили аккумулятор на 4200 мА*ч с 40-ваттной проводной зарядкой, 40-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, набор всех основных беспроводных интерфейсов и защиту от воды по стандарту IP68.

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В Huawei P40 Pro+ обзавёлся двумя 8-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, 40-ваттной беспроводной подзарядкой и керамическим корпусом. В Huawei P40 Pro корпус сделал из стекла и металла, а мощность беспроводной зарядки снижена до 27 Вт. Телеобъектив имеет разрешение 12 Мп и 5-кратный оптический зум.

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Huawei P40 обладает 6,1” OLED-панелью без поддержки повышенной частоты обновления. Ёмкость встроенной батареи составила относительно скромные 3800 мА*ч. Мощность проводной зарядки – 22,5 Вт, а беспроводная отсутствует. Защита от воды соответствует стандарту IP53. В основной камере установлены сенсоры на 50 Мп, 16 Мп и 8 Мп. Последний используется в паре с зум-объективом с 3-кратным приближением без потери качества.

Huawei Mate 30 Pro работает на чипсете Kirin 990 без поддержки мобильных сетей 5G. Во флагмане 2019 года установлен «экран-водопад» размером 6,53 дюйма по диагонали. Разрешение основной камеры составило 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. Кратность зума – 3x. Фронтальный объектив построен на 32-мегапиксельном сенсоре. Флагман, как и Huawei P40 Pro, получил 27-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку, но ёмкость аккумулятора выросла до 4500 мА*ч.

Все три смартфона продаются в России официально. На старте продаж стоимость Huawei P40 Pro и Mate 30 Pro составила по 70 000 рублей. Huawei P40 Pro+ китайская компания оценила в 100 000 рублей. Стандартное издание поступило в продажу по цене 50 000 рублей.