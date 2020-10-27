Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Meizu представила специальное издание флагманского смартфона Meizu 17. Оригинальная модель была анонсирована примерно полгода назад. Meizu – второй бренд смартфонов, который выпускает телефон совместно с Crazyracing Kartrider. Ранее то же самое сделала китайская компания Honor.

реклама

Отметим, что Honor дарила покупателям фигурки персонажа, а в качестве бонуса Meizu предлагает внутриигровой контент. Полное название новинки – Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition. Лимитированная версия будет доступна покупателям через несколько дней для предварительного заказа в расцветке Fantasy Unicorn.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Смартфон оснащён Quad-камерой разрешением 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Угол обзора в 8-мегапиксельном ультраширокоугольном модуле составил 118 градусов. Снимать видео можно в 4K ULTRA HD при 60 FPS. Камера во флагмане отличается в первую очередь дизайном – горизонтальная площадка содержит все четыре модуля, разделённые фирменной кольцевой вспышкой. Это довольно необычное решение на фоне конкурентов. Фронтальная камера установлена в небольшом отверстии справа на лицевой стороне и построена на 20-мегапиксельном датчике изображения.

Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition получил 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Напомним, что оригинальная модель, анонсированная в мае, также доступна в модификации с 256 ГБ постоянной памяти. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу.

реклама

На лицевой стороне новинки располагается дисплей диагональю 6,6 дюйма. В его основе лежит панель на органических светодиодах формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой расширенного динамического диапазона и частотой обновления 120 Гц. Из прочего отметим Android 10 с прошивкой Flyme 8.1, стереофонические динамики, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и Near Field Communication. Разъём для наушников отсутствует.

Рекомендованная цена Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition составила 550 долларов. Обычный Meizu 17 в модификации 8/128 ГБ стоит на 25 долларов дешевле. Приём предварительных заказов китайская компания начнёт уже на этих выходных, 1 ноября. Продажи стартуют 11 ноября.