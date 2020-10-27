Анонсирован флагман Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition на Snapdragon 865 за 550 долларов
Китайская компания Meizu представила специальное издание флагманского смартфона Meizu 17. Оригинальная модель была анонсирована примерно полгода назад. Meizu – второй бренд смартфонов, который выпускает телефон совместно с Crazyracing Kartrider. Ранее то же самое сделала китайская компания Honor.
реклама
Отметим, что Honor дарила покупателям фигурки персонажа, а в качестве бонуса Meizu предлагает внутриигровой контент. Полное название новинки – Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition. Лимитированная версия будет доступна покупателям через несколько дней для предварительного заказа в расцветке Fantasy Unicorn.
Смартфон оснащён Quad-камерой разрешением 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Угол обзора в 8-мегапиксельном ультраширокоугольном модуле составил 118 градусов. Снимать видео можно в 4K ULTRA HD при 60 FPS. Камера во флагмане отличается в первую очередь дизайном – горизонтальная площадка содержит все четыре модуля, разделённые фирменной кольцевой вспышкой. Это довольно необычное решение на фоне конкурентов. Фронтальная камера установлена в небольшом отверстии справа на лицевой стороне и построена на 20-мегапиксельном датчике изображения.
Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition получил 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Напомним, что оригинальная модель, анонсированная в мае, также доступна в модификации с 256 ГБ постоянной памяти. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу.
реклама
На лицевой стороне новинки располагается дисплей диагональю 6,6 дюйма. В его основе лежит панель на органических светодиодах формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой расширенного динамического диапазона и частотой обновления 120 Гц. Из прочего отметим Android 10 с прошивкой Flyme 8.1, стереофонические динамики, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и Near Field Communication. Разъём для наушников отсутствует.
Рекомендованная цена Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition составила 550 долларов. Обычный Meizu 17 в модификации 8/128 ГБ стоит на 25 долларов дешевле. Приём предварительных заказов китайская компания начнёт уже на этих выходных, 1 ноября. Продажи стартуют 11 ноября.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила