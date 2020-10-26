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Южнокорейская компания LG продолжает выпускать смартфоны с необоснованно завышенной ценой. На этот раз в портфолио производителя из Сеула появилась модель LG Q52 с техническими характеристиками бюджетного устройства, но при этом стоит новинка, как Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

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Модель оборудована 12-нанометровым мобильным процессором Helio G35 от компании MediaTek. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Частота CPU составляет от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц, а графическая подсистема представлена ускорителем PowerVR GE8320. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 64 ГБ. Есть и слот под карту microSD.

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Корпус LG Q52 имеет защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом американской армии MIL-STD-810G. Габаритные размеры составили 165 x 76,7 x 8,4 мм, а масса – 186 граммов. На лицевой панели обосновался 6,6-дюймовый IPS-экран формата HD+ с небольшой перфорацией под 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Южнокорейские разработчики оставили сканер отпечатков пальцев на правом торце, а на тыльной стороне расположилась основная камера со вспышкой. Разрешение главного модуля составило 48 Мп, а ультраширокоугольного – 5 Мп. Угол захвата изображения – 115 градусов. Также есть пара 2-Мп матриц. Снимать видео можно в FHD при 30 к/сек.

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За автономность в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч без поддержки быстрой зарядки. Новинка получила навигационный модуль GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 / Wi-Fi 5, симметричный порт USB-C, разъём для наушников и поддержку Near Field Communication. Программной платформой выступила операционная система Android 10.

Стоимость LG Q52 составила 300 долларов. В продажу смартфон поступил в расцветках Silky White и Silky Red. Отметим, что в России примерно за эти же деньги можно купить Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 6 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 128 ГБ, аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч, основной 64-мегапиксельной камерой и 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 720G. При этом модель Redmi 9C на Helio G35 обойдётся почти в 2,5 раза дешевле.