Xiaomi официально отложила выход стабильной версии MIUI 12 для пяти дешёвых смартфонов
Компания Xiaomi обновляет смартфоны до MIUI 12. Прошивка была анонсирована в Китае в апреле, а международная версия появилась спустя несколько недель. За это время производитель из Пекина уже успел обновить практически все смартфоны, включая модели, которые вышли уже после релиза MIUI 12. Однако, сейчас стало известно, что сразу для пяти доступных телефонов 2019 и 2020 годов выход стабильной прошивки откладывается на несколько месяцев.
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Речь идёт о представителях линейки Redmi. Две модели были показаны публике на заре года нынешнего. Это Redmi 8A Dual и Redmi 8A Pro. Восьмая серия также включает стандартное издание Redmi 8. Оно было представлено в середине осени минувшего года.
Все три смартфона оборудованы 6,22-дюймовой панелью IPS HD+ с каплевидным вырезом под селфи-модуль разрешением 8 Мп. Они получили 12-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, Wi-Fi / Bluetooth, 3,5-мм гнездо для наушников, USB Type-C и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч.
Redmi 8 имеет основную камеру разрешением 12 Мп + 2 Мп, до 4 ГБ ОЗУ, до 64 ГБ энергонезависимой памяти и тыльный сканер отпечатков пальцев. В двух других смартфонах нет модификации 4/64 ГБ и биометрического сенсора, а в основной камере установлен датчик на 13 Мп.
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Без MIUI 12 пока что останутся и две модели седьмого поколения. Это Redmi 7A и Redmi 7. Между ними есть куда больше отличий, чем между смартфонами восьмой серии. Из общего можно отметить порт micro-USB, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч без быстрой зарядки, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, разъём для наушников и модификации 2/3 ГБ ОЗУ + 16/32 ГБ ПЗУ.
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Стандартное издание также доступно в конфигурациях 3/64 ГБ и 4/64 ГБ. Камера на задней панели имеет разрешение 12 Мп + 2 Мп, а модуль на фронтальной стороне – 8 Мп. Дисплей HD+ построен на базе матрицы IPS диагональю 6,26 дюйма, а за защиту отвечает стекло Gorilla Glass пятого поколения. задник содержит биометрический сенсор. Аппаратная платформа строится вокруг 14-нанометровой SoC Snapdragon 632 с графикой Adreno 506.
В Redmi 7A используется 5,45-дюймовая панель IPS формата HD+. Смартфон оборудован мобильной платформой Snapdragon 439 и 5-мегапиксельной фронталкой. Основная камера в зависимости от региона может иметь разрешение 13 Мп или 12 Мп. У младшей модели нет биометрического сенсора и каплевидного выреза.
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Все пять смартфонов появились в продаже с предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Модели 2019 года из коробки получили прошивку MIUI 10, а телефоны 2020 года – MIUI 11. Уже известно, что программное обеспечение будет основано на базе ОС Android 10. Компания изначально планировала, что все пять смартфонов будут обновлены до конца текущего месяца. Так, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8A Pro, Redmi 8A и Redmi 8A Dual получат апдейт в конце 2020 года.
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