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Китайская компания Huawei продолжает обновлять флагманские смартфоны до EMUI 11. На днях производитель выпустил публичную бета-версию проприетарного программного обеспечения более чем для дюжины флагманских телефонов и планшетных компьютеров. Компания выпустила обновление для семейств Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 30, сгибаемого смартфона Huawei Mate Xs, а также для трёх планшетных компьютеров серии Huawei MatePad.

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Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro были анонсированы в марте 2019 года. Оба получили чипсет Kirin 990, выполненный по технологии 7 нм. Пока что обновление рассылается волнами. Распространение бета-версии должно завершиться до конца текущего месяца.

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Huawei P30 имеет дисплей OLED диагональю 6,1 дюйма, 32-Мп фронталку и основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Ёмкость комплектной батареи составила 3650 мА*ч.

Версии Pro достался аккумулятор на 4200 мА*ч с 40-ваттной зарядкой по проводу. Дисплей OLED имеет диагональ 6,47 дюйма и изогнутые грани. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Она имеет оптический зум 5x благодаря перископной конструкции телеобъектива.

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Также публичная версия EMUI 11 стала доступна для всего семейства Huawei P40. Оно представлено сразу тремя смартфонами. В отличие от 30-й серии в новом поколении есть ещё и версия Pro+ помимо обычного варианта Pro и стандартного издания.

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Huawei P40 несильно отличается от предшественника. Появился процессор Kirin 990 5G, 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX700, а ёмкость аккумулятора выросла до 3800 мА*ч. Более продвинутые флагманы нового поколения тоже получили Kirin 990 5G, 32-Мп селфи-камеру и датчик изображения Sony IMX700.

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В смартфонах установлен экран OLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Разрешение основной камеры в Huawei P40 Pro+ составляет 50 Мп + 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп, а в версии Pro – 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп. При этом более топовая модель может похвастаться 10-кратным оптическим зумом. Ёмкость АКБ в каждом устройстве составляет 4200 мА*ч.

Теперь переходим к семейству Huawei Mate 30. Оно состоит сразу из пяти моделей. Одноимённое стандартное издание оснащается чипсетом Kirin 990, а версия 5G получила SoC Kirin 990 5G. Оба смартфона оснащены основной камерой разрешением 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп, 24-мегапиксельной фронталкой и аккумулятором на 4200 мА*ч.

В Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G тоже установлены чипсеты Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно. Ёмкость аккумулятора выросла до 4500 мА*ч, а разрешение фронталки – до 32 Мп. В основной камере установлено два модуля на 40 Мп и 8-Мп телеобъектив. На базе версии Pro построен люксовый флагман Mate 30 RS Porsche Design с 512 ГБ встроенной памяти и кожаной тыльной стороной со стеклянной вставкой.

Последний смартфон, получивший бета-версию EMUI 11 – Huawei Mate Xs. Ему «прилетела» прошивка под номером v11.0.0.126. Сгибаемый флагман оснащён SoC Kirin 990 5G с 512 ГБ постоянной памяти. Главный дисплей имеет диагональ 8,0 дюймов, а дополнительный – 6,6 дюйма. Фронтальной камеры в смартфоне нет, а основная представлена модулями на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп с 3x зумом. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4500 мА*ч.

Наконец, апдейт стал доступен для трёх планшетных компьютеров. Речь о Huawei MatePad Pro и MatePad Pro 5G на Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно, а также Huawei MatePad 10.8 на Kirin 990.