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Компания OnePlus в этом году уже представила четыре смартфона. С середины апреля ассортимент производителя из Поднебесной пополнился флагманами OnePlus 8, 8T и 8 Pro на Snapdragon 865, а также моделью среднего класса OnePlus Nord. Как стало известно, семейство Nord в ближайшее время будет расширено ещё двумя устройствами. Их технические характеристики уже появились на просторах всемирной паутины.

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Более дорогой новинкой станет модель OnePlus Nord N10. Она получит однокристальную систему Snapdragon 690 от Qualcomm с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В смартфоне будет установлен 6,49-дюймовый дисплей Full HD+. Тип матрицы не уточняется, но компания не выпускает девайсы с жидкокристаллическими панелями, поэтому есть шансы в старшей модели увидеть дисплей на органических светодиодах.

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Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Идентичная камера используется, например, в Redmi Note 8 Pro. При этом OnePlus Nord получил модули на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Также будущей новинке приписывают аккумуляторную батарею зарядной ёмкостью 4300 мА*ч, 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ без возможности расширения картами microSD.

OnePlus Nord N100 будет оснащён чипсетом Snapdragon 460, который не поддерживает мобильные сети четвёртого поколения. Однокристальная система будет работать в паре с 4 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного хранилища составит 64 ГБ.

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За автономную работу в смартфоне будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Также грядущая новинка может оказаться первым решением китайской компании с LCD-панелью. Диагональ составит 6,52 дюйма, а разрешение – 720 точек по узкой стороне. Основная камера будет представлена тремя модулями. Разрешение главного составит 13 Мп, а двух вспомогательных – по 2 Мп.

OnePlus Nord в Европе появился в продаже в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по рекомендованной цене 399 евро и 499 евро соответственно. Новинки окажутся дешевле, но о точной стоимости пока что никакой информации нет. Презентация OnePlus Nord N10 и Nord N100 состоится 26 октября 2020 года.