Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi в этом году уже успела представить около четырёх десятков смартфонов, включая модели, которые могут продаваться под разными названиями в зависимости от региона. Одним из наиболее интересных с точки зрения предлагаемых параметров и цены является POCO X3 NFC. Модель была анонсирована в начале прошлого месяца. Тогда же она поступила в продажу сразу на мировом рынке. Сейчас смартфон можно купить на AliExpress со скидкой 40 / 75 долларов в зависимости от объёма встроенной памяти.

реклама

Xiaomi POCO X3 NFC на AliExpress доступен в двух вариантах. В 229 евро или 270 долларов компания оценила модификацию с накопителем объёмом 64 ГБ. Сейчас она стоит на 40 долларов дешевле. За конфигурацию со 128 ГБ встроенного хранилища просят на 75 долларов меньше, чем в сентябре на старте – 245 долларов вместо 320 долларов (269 евро). В обоих случаях модель комплектуется 6 ГБ оперативной памяти, а накопитель можно расширить картами microSD.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Одна из особенностей смартфона отражена в его названии – поддержка Near Field Communication. Заметим, что в Индии продаётся версия без NFC, которая называется просто POCO X3. К слову, под таким же названием модель доступна и в магазине «Ситилинк, хотя NFC на борту есть. В России стоимость версии 6/128 ГБ на момент написания материала составляет 21 990 рублей (285 долларов).

реклама

Герой заметки оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G с частотой до 2,3 ГГц. За графику отвечает Adreno 618 GPU. Работает устройство от аккумулятора ёмкостью 5160 мА*ч и поддерживает 33-ваттную зарядку по проводу через симметричный разъём USB-C.

Основная камера представлена четырьмя датчиками изображения. В главном модуле используется сенсор типа 1/1,73 дюйма с 64-мегапиксельным разрешением. Матрица на 13 Мп дополнена ультраширокоугольным объективом с углом захвата изображения 119 градусов. Разрешение двух вспомогательных датчиков составляет по 2 Мп. Зум-объектив в смартфоне отсутствует. Для любителей-селфи Xiaomi POCO X3 NFC предлагает 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

реклама

Дисплей IPS поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 120 Гц. Яркость составляет 450 нит. Экран имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и разрешение FHD+, как и большинство смартфонов китайской компании в 2020 году. Плотность точек – 395 пикселей на дюйм.

реклама

В связи с использованием жидкокристаллической панели сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце. Тыльная сторона смартфона сделана из пластика, рамка – из алюминия, а спереди установлено пятое поколение Gorilla Glass. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP53. Официально этим на данный момент не может похвастаться ни один телефон китайского производителя, несмотря на то что в его ассортименте уже есть флагманы стоимостью свыше 1000 долларов.

Xiaomi POCO X3 NFC имеет стереофонические динамики, операционную систему Android 10, программное обеспечение MIUI 12 поверх неё и выход под проводные наушники. Из остального отметим ИК-порт, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.