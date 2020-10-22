Xiaomi POCO X3 NFC упал в цене на 75 долларов – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей IPS и стереодинамики
Сейчас смартфон можно купить на AliExpress со скидкой 40 / 75 долларов в зависимости от объёма встроенной памяти.
Xiaomi в этом году уже успела представить около четырёх десятков смартфонов, включая модели, которые могут продаваться под разными названиями в зависимости от региона. Одним из наиболее интересных с точки зрения предлагаемых параметров и цены является POCO X3 NFC. Модель была анонсирована в начале прошлого месяца. Тогда же она поступила в продажу сразу на мировом рынке. Сейчас смартфон можно купить на AliExpress со скидкой 40 / 75 долларов в зависимости от объёма встроенной памяти.
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Xiaomi POCO X3 NFC на AliExpress доступен в двух вариантах. В 229 евро или 270 долларов компания оценила модификацию с накопителем объёмом 64 ГБ. Сейчас она стоит на 40 долларов дешевле. За конфигурацию со 128 ГБ встроенного хранилища просят на 75 долларов меньше, чем в сентябре на старте – 245 долларов вместо 320 долларов (269 евро). В обоих случаях модель комплектуется 6 ГБ оперативной памяти, а накопитель можно расширить картами microSD.
Одна из особенностей смартфона отражена в его названии – поддержка Near Field Communication. Заметим, что в Индии продаётся версия без NFC, которая называется просто POCO X3. К слову, под таким же названием модель доступна и в магазине «Ситилинк, хотя NFC на борту есть. В России стоимость версии 6/128 ГБ на момент написания материала составляет 21 990 рублей (285 долларов).
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Герой заметки оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G с частотой до 2,3 ГГц. За графику отвечает Adreno 618 GPU. Работает устройство от аккумулятора ёмкостью 5160 мА*ч и поддерживает 33-ваттную зарядку по проводу через симметричный разъём USB-C.
Основная камера представлена четырьмя датчиками изображения. В главном модуле используется сенсор типа 1/1,73 дюйма с 64-мегапиксельным разрешением. Матрица на 13 Мп дополнена ультраширокоугольным объективом с углом захвата изображения 119 градусов. Разрешение двух вспомогательных датчиков составляет по 2 Мп. Зум-объектив в смартфоне отсутствует. Для любителей-селфи Xiaomi POCO X3 NFC предлагает 20-мегапиксельную фронтальную камеру.
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Дисплей IPS поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 120 Гц. Яркость составляет 450 нит. Экран имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и разрешение FHD+, как и большинство смартфонов китайской компании в 2020 году. Плотность точек – 395 пикселей на дюйм.
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В связи с использованием жидкокристаллической панели сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце. Тыльная сторона смартфона сделана из пластика, рамка – из алюминия, а спереди установлено пятое поколение Gorilla Glass. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP53. Официально этим на данный момент не может похвастаться ни один телефон китайского производителя, несмотря на то что в его ассортименте уже есть флагманы стоимостью свыше 1000 долларов.
Xiaomi POCO X3 NFC имеет стереофонические динамики, операционную систему Android 10, программное обеспечение MIUI 12 поверх неё и выход под проводные наушники. Из остального отметим ИК-порт, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.
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