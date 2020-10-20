Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10 в Европе
Прошивка рассылается «по воздуху».
Пекинский производитель Xiaomi наконец-то выпустил программное обеспечение MIUI 12 в Европе для модели прошлого года Redmi Note 7. Речь идёт о стабильной версии прошивки на базе операционной системы Android 10. Прошивка рассылается «по воздуху».
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Как всегда, не все сразу получат новую версию ПО. Отмечается, что в рамках первой волны апдейт станет доступен только для трети всех смартфонов, которые продаются на территории Европы. Однако, если у вас нет желания ждать OTA-обновления, можете загрузить и установить MIUI 12 самостоятельно через встроенный режим Recovery. Прошивка проходит под номером v12.0.2.0.QFGEUXM.
Xiaomi Redmi Note 7 – первый смартфон китайской компании, который обзавёлся 48-мегапиксельной основной камерой. Модель представили в начале прошлого года, т.е. уже менее чем через три месяца ей исполнится два года. В продажу она поступила с Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. На MIUI 13 пользователи ещё могут рассчитывать, а вот одиннадцатую ревизию «зелёного робота» смартфон точно не получит.
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Вместе с сенсором на 48 Мп в состав основной камеры входит 5-Мп матрица для портретного режима. Заметим, что в некоторых странах есть версия сенсорами на 12 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера построена на 13-Мп датчике с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта.
Redmi Note 7 оснащён дисплеем IPS формата Full HD+. Он имеет диагональ 6,3 дюйма и компактный вырез в форме капли вверху. Тыльная и лицевая панели сделаны из стекла Gorilla Glass пятого поколения, а рамка изготовлена из пластика. Габариты корпуса равны 159,2 x 75,2 x 8,1 мм. Весит модель 186 граммов.
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Сердцем героя заметки выступает однокристальная система Snapdragon 660. Мобильный процессор выполняется по нормам 14-нанометровой технологии. За графику отвечает контроллер Adreno 512. За питание отвечает АКБ 4000 мА*ч, а мощность зарядки равна 18 Вт.
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Для подзарядки и подключения смартфона к ПК предусмотрен симметричный порт USB Type-C. В арсенале есть ИК-порт, гнездо для гарнитуры, радиоприёмник, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц. Xiaomi Redmi Note 7 оборудован тыльным биометрическим датчиком и доступен в конфигурациях с 3-6 ГБ оперативки в паре с хранилищем вместимостью 32-128 ГБ.
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