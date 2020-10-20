Gigabyte RTX 3090 TURBO появилась в российской рознице по цене 180 000 рублей
Цена RTL-версии с официальной 36-месячной гарантией составляет 179 990 рублей.
Компания Gigabyte начала продавать в российской рознице новую видеокарту GeForce RTX 3090 TURBO. Модель называется Gigabyte RTX 3090 TURBO. Она доступна в магазине «Ситилинк». Цена RTL-версии с официальной 36-месячной гарантией составляет 179 990 рублей.
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Графический ускоритель оснащён 8-нанометровым GPU. Видеочип поколения Ampere работает на частоте 1395 МГц. В режиме Boost частота равна 1710 МГц.
Видеокарта получила 10 496 ядер CUDA. Тензорных ядер предусмотрено 328, а для обеспечения работы трассировки лучей используется 82 RT-ядра. Также отметим 328 текстурных блоков и 112 блоков растеризации.
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В Gigabyte RTX 3090 TURBO установлена видеопамять GDDR6X. Объём составляет 24 ГБ. При 384-разрядной шине памяти и эффективной частоте 19,5 ГГц пропускная способность VRAM составляет 936,2 ГБ/сек.
Ускоритель получил поддержку интерфейса PCI Express 4.0, технологий DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6. Подключать можно мониторы в максимальном разрешении 8K ULTRA HD. Gigabyte RTX 3090 TURBO потребляет 350 Вт.
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Рекомендуемая мощность блока питания составляет 750 Вт. В завершение отметим разъём 8+8 pin, по два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двухслотовую систему охлаждения с одним кулером.
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