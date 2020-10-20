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Тайваньская компания ASUS в конце лета 2020 года анонсировала смартфон ZenFone 7 Pro, фишками которого стали переворачивающаяся flip-up камера и чипсет Snapdragon 865+. Модель оказалась далеко не самой дешёвой на рынке, но сейчас она доступна по скидке на AliExpress.

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Очередная распродажа на китайской торговой площадке будет длиться ещё шесть дней. По акции цена ASUS ZenFone 7 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти снижена с 960 долларов до 860 долларов. На перечёркнутую стоимость 1285 долларов особого внимания обращать не стоит. Напомним, что в России флагман официально не продаётся.

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Как уже отмечалось, одна из главных фишек летней новинки – переворачивающаяся камера. Идентичный механизм использовался в ZenFone 6, флагмане 2019 года. Однако, в новом поколении разработчики компании из Тайваня решили добавить третий оптический модуль. Как это выглядит в сравнении, можно увидеть на фотографи ниже. Им стал 8-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом без потери качества и оптической стабилизацией. Он составляет компанию 64-мегапиксельному главному модулю с PDAF, OIS и ультраширокоугольной камере на 12 Мп с углом обзора 113 градуса и PDAF. Последняя не имеет оптической стабилизации.

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Когда блок разворачивается на 180 градусов, камеру можно использовать уже как фронталку. Ролики снимать смартфон может в разных форматах – начиная с HD при 480 FPS и заканчивая 8K ULTRA HD при 30 FPS. К слову, записывать видео в 4K ULTRA HD можно не только на скорости 30/60 FPS, как все привыкли, но и с частотой кадров 120 FPS. Раз уже во флагмане установлена flip-up камера, всё вышеперечисленное применимо и к селфи-режиму, что должно понравиться многим пользователям.

В ASUS ZenFone 7 Pro установлена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865+. Это пока что единственная SoC на рынке смартфонов, которая имеет пиковую частоту свыше 3 ГГц. В частности, 3,09 ГГц. На такой частоте работает только Prime-ядро. Остальные трудятся на 1,8-2,42 ГГц. За графику отвечает разогнанный контроллер Adreno 650. Расширить хранилище можно за счёт слота под microSD, который оказался не гибридным, а независимым.

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Спереди во флагмане установлен дисплей Super AMOLED. Матрица на органических светодиодах поддерживает HDR10. Частота обновления составляет 90 Гц. Яркость – 700 нит, разрешение – 1080 точек по узкой стороне, пропорции – 20 к 9, а диагональ – 6,67 дюйма. Защиту экрана обеспечивает панель Gorilla Glass шестого поколения. Сзади установлено стекло Gorilla Glass 3. В связи с особенностью конструкции смартфон получил дисплей без вырезов и отверстий под фронтальную камеру, но при этом пришлось пожертвовать защитой от воды.

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Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч. ASUS ZenFone 7 Pro поддерживает зарядку по проводу мощностью 30 Вт. Разработчики отметили, что за 93 минуты аккумулятор заряжается до 100% с нуля. На борту новинки нашлось место чипу NFC с поддержкой Google Pay, стереофоническим динамикам, GPS, Bluetooth, Wi-Fi 6. Разъём для наушников не предусмотрен. Флагман нового поколения является единственным топовым решением 2020 года с Super AMOLED матрицей и боковым биометрическим сенсором. Работает модель на базе операционной системы Android 10 с проприетарным программным обеспечением ZenUI 7.