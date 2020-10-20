Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Неделю назад американская компания Apple явила миру новое семейство iPhone 12. Стандартная модель и версия Pro начнут продаваться уже через считанные дни, а варианты mini и Pro Max появятся на рынке в следующем месяце. После анонса новинок производитель из Калифорнии снял с продажи iPhone 11 Pro и Pro Max. Обе модели уже нельзя заказать с официального сайта Apple. Однако, в рознице они всё ещё продаются. В частности, iPhone 11 Pro Max по сравнению со стартом продаж сейчас можно купить на 17 000 рублей дешевле.

реклама

Речь идёт о топовой модификации памяти, в которой модель предлагает пользователям сразу 512 ГБ хранилища. В магазине «Ситилинк» цена смартфона составляет 114 490 рублей, в то время как на старте продаж флагман прошлого поколения стоил 131 990 рублей. На данный момент он всё ещё остаётся самым дорогим телефоном калифорнийской компании на рынке. Через несколько дней герой заметки уступит это звание модели iPhone 12 Pro, которая в конфигурации с 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 109 990 рублей. А уже в ноябре появится версия Pro Max за 139 990 рублей в топе.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Есть в «Ситилинк» и более доступные модификации смартфона. Например, купить iPhone 11 Pro Max с накопителем вместимостью 256 ГБ можно за 102 990 рублей, что на 11 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Наконец, вариант с 64 ГБ постоянной памяти обойдётся в относительно скромные 88 990 рублей. Год назад флагман стоил 99 990 рублей. Отметим, что нынешние цены не являются самыми низкими за всё время присутствия смартфона на рынке. Особенно это касается топового варианта, который стоил около 100 000 рублей дешевле, чем на данный момент. Возможно, стоит подождать скидок 11.11. Но в таком случае лучше внимательнее следить за ценами, ведь в преддверии «Чёрной пятницы» стоимость может немного вырасти.

реклама

iPhone 11 Pro Max оснащается 6,5-дюймовой панелью, выполненной на органических светодиодах. Apple называет её более красиво – Super Retina XDR. Матрица имеет разрешение 1242 x 2688 точек, а плотность пикселей составляет около 460 ppi. Дисплей поддерживает Dolby Vision, HDR10 и True-tone. Заявленная пиковая яркость – 1200 нит. Во флагмане прошлого поколения используется стекло Gorilla Glass. Новинка, напомним, получила новое решение Ceramic Shield, разработанное совместно с Corning.

реклама

Кремниевым сердцем смартфона выступает однокристальная система Apple A13 Bionic. Это первая 7-нанометровая мобильная платформа, появившееся в составе устройств в рознице, хотя Kirin 980 формально был анонсирован почти на месяц раньше. Чип имеет шесть ядер с частотой до 2,65 ГГц и графику Apple GPU. Отметим, что новый 5-нанометровый A14 Bionic тоже оказался 6-ядерным решением. Оперативной памяти во всех трёх версия предусмотрено 4 ГБ, а за питание отвечает аккумулятор на 15,04 Вт*ч (3969 мА*ч). Зарядить модель можно проводным и беспроводным способами.

реклама

В iPhone 11 Pro Max установлено четыре камеры разрешением по 12 Мп. Сзади есть телеобъектив, главный и ультраширокоугольный модули, а спереди обосновалась одинарная фронталка. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K ULTRA HD при 24-60 FPS. Прочие параметры включают Face ID, большой вырез, проприетарный разъём Lightning, Bluetooth 5 / Wi-Fi 6, стереодинамики, NFC и водонепроницаемый корпус (IP68). Работает герой заметки на операционной системе iOS 14. Разъём для наушников, сканер отпечатков пальцев, слот под карту памяти и порт USB-C отсутствуют.