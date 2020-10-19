Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
Xiaomi выпустила ПО MIUI 12 Closed Beta от 19 октября 2020 года.

[ ] для раздела Блоги
+
2070 Super по САМОЙ низкой цене в рублях за все время
Слив RTX 2080 по минимальнейшим ценам
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Xiaomi выпустила ПО MIUI 12 Closed Beta от 19 октября 2020 года. Актуальная закрытая версия программного обеспечения сейчас доступна для 16 моделей, включая популярные Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

реклама

В этот раз китайская компания решила оставить без апдейта почти все смартфоны семейства Xiaomi Mi 10. Исключением стала лишь версия Youth Edition с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 765G. При этом модель получила прошивку MIUI 12 Closed Beta на операционной системе Android 11. Помимо актуальной ревизии ОС смартфон выделяется ещё и перископным телеобъективом с 8-мегапиксельным разрешением.

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Свежую версию «зелёного робота» получил ещё один аппарат китайской компании среднего класса. На этот раз речь идёт о Xiaomi Mi CC9 Pro. Модель была выпущена во второй половине прошлого года и первой на рынке обзавелась 108-мегапиксельной камерой. Работает устройство на 8-нанометровом процессоре Snapdragon 730G, т.е. сети 5G она не поддерживает.

Среди смартфонов, которые получили закрытую бета-версию MIUI 12 от 19 октября 2020 года, работать в сетях пятого поколения могут только Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi X10, Redmi X10 Pro. Первая оснащена Snapdragon 855+, вторая – Dimensity 1000+, а остальные получили мобильный процессор Dimensity 820. Заметим, что все три однокристальные системы выполняются по нормам 7-нанометровой технологии.

реклама

Продолжает Xiaomi тестировать прошивку на Redmi Note 7 со Snapdragon 660 и Redmi Note 8 со Snapdragon 665. Также закрытую бета-версию получили версии Pro седьмого и восьмого поколений. Они оборудованы чипсетами Snapdragon 675 и Helio G90T соответственно. NFC может похвастать только Redmi Note 8 Pro. Кроме того, это первый в мире гаджет с 64-мегапиксельной основной камерой.

реклама

Флагманы 2019 года на Snapdragon 855 тоже обзавелись более свежей версией прошивки. Речь о Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro. Кроме того, апдейта стала доступен для Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 lite и Mi CC9 Meitu Edition. Все они были анонсированы в прошлом году, а под капотом установлены 10-нанометровые мобильные процессоры Snapdragon 712, Snapdragon 665 и Snapdragon 710. Скачать прошивку можно по этой ссылке

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
69
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
36
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
19

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Redmi Note 8 Pro рекордно упала на 130$ – NFC, 64 Мп камера, геймерский процессор и зарядка 30 Вт
15
Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат Android 11 на MIUI 12 в 2020 году – список и сроки выхода
+
Геймерский Ryzen 5 3600 резко подешевел – самый оптимальный процессор со скидкой до 4 тысяч рублей
41
Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
32
Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
37
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
85
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
84
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
85
108 Мп флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 400$ – NFC, зарядка 50 Вт, мощный процессор и OLED-дисплей
8
Первые достоверные сведения о процессорах Intel 12-го поколения Alder Lake – огромный чип, DDR5 и PCI-E 5.0
39
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
111
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
24
Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Death Stranding теперь доступны на Linux с новой версией Proton 5.13
13
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 ХТ может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080
52
ASUS представила самую производительную видеокарту серии GeForce RTX 3090 за 2 500 долларов
11
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
58
Ищем оптимальную материнскую плату под Ryzen 5600Х - тест VRM плат на чипсете B550 до 160$ от Hardware Unboxed
16
Huawei P30 Pro подешевел на 540 долларов – флагман 2019 года с сервисами Google и NFC по низкой цене
2
Новая видеокарта из магазина или проверенный ветеран с барахолки - тест RX 5500 XT против RX 580 от Benchmark
24
Продажи игровой приставки PlayStation 5 могут начаться гораздо позднее официальной даты 19 ноября
5

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
3
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
81
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
28
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
43
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
13
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
27
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
29

Сейчас обсуждают

Notorius
18:00
Так в этом вся суть амд-фанов. Много ядер задешево. Вот 2700 для них отличный проц, ну или 2600. З600х - это уже жля почти элиты. Ну а на 3700 сидят небожители. О каком 3900 или, тем более, 5900 ты го...
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
Павел Лобанов
17:52
Телефон хорош, но я год назад купил Honor View 20 на этом же процессоре за 15700 руб. Не спорю что Хуавей Р 30 Про покруче и красивше, но 50000 это перебор.
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
corsi
17:52
Топы nV - а именно GA100 - вышли еще летом и таки делает их TSMC. Пока проблемы только с игровыми видеокартами.
Объемы поставок GeForce RTX 3070 остаются низкими — дефицит NVIDIA Ampere может сохраниться
viva la Артём
17:51
Фенрир уже не тот)
Деревня, Стоунхендж и гигантский волк на свежих живописных скриншотах Assassin’s Creed Valhalla
VRoman
17:51
И к тому же GPU-чипы - это не единственная деталь на плате. А Китай производит и перевозит большую часть всего-всего в мире.
Объемы поставок GeForce RTX 3070 остаются низкими — дефицит NVIDIA Ampere может сохраниться
freedom1
17:47
У - убожество.
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
D3v1L0rN
17:47
Мда, праздник перфекциониста! Респект за такую статью, хоть что-то годное стало появляться тут на оверклокерс.ру
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Evgeniy Som
17:45
Каких затрат и так понятно каких, рендер игры в более высоком разрешении.
Блогер протестировал RTX 3090 в Witcher 3, Horizon Zero Dawn и Crysis 3 в сверхвысоком разрешении 8К
Alagar81
17:45
Нормально все с корпусом, после того как снял резинки с верхних кулеров (они были коричневые и действительно кулеры были как чужеродные) и поставил решетки, меня внешний вид полностью устроил. Со стор...
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Boris_leo
17:43
Да уж! Пора бить табло не говну которое это пишет, а тому кто это публикует ... Сайт скатился ниже уровня ОБС!
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем