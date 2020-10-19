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Xiaomi выпустила ПО MIUI 12 Closed Beta от 19 октября 2020 года. Актуальная закрытая версия программного обеспечения сейчас доступна для 16 моделей, включая популярные Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

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В этот раз китайская компания решила оставить без апдейта почти все смартфоны семейства Xiaomi Mi 10. Исключением стала лишь версия Youth Edition с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 765G. При этом модель получила прошивку MIUI 12 Closed Beta на операционной системе Android 11. Помимо актуальной ревизии ОС смартфон выделяется ещё и перископным телеобъективом с 8-мегапиксельным разрешением.

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Свежую версию «зелёного робота» получил ещё один аппарат китайской компании среднего класса. На этот раз речь идёт о Xiaomi Mi CC9 Pro. Модель была выпущена во второй половине прошлого года и первой на рынке обзавелась 108-мегапиксельной камерой. Работает устройство на 8-нанометровом процессоре Snapdragon 730G, т.е. сети 5G она не поддерживает.

Среди смартфонов, которые получили закрытую бета-версию MIUI 12 от 19 октября 2020 года, работать в сетях пятого поколения могут только Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi X10, Redmi X10 Pro. Первая оснащена Snapdragon 855+, вторая – Dimensity 1000+, а остальные получили мобильный процессор Dimensity 820. Заметим, что все три однокристальные системы выполняются по нормам 7-нанометровой технологии.

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Продолжает Xiaomi тестировать прошивку на Redmi Note 7 со Snapdragon 660 и Redmi Note 8 со Snapdragon 665. Также закрытую бета-версию получили версии Pro седьмого и восьмого поколений. Они оборудованы чипсетами Snapdragon 675 и Helio G90T соответственно. NFC может похвастать только Redmi Note 8 Pro. Кроме того, это первый в мире гаджет с 64-мегапиксельной основной камерой.

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Флагманы 2019 года на Snapdragon 855 тоже обзавелись более свежей версией прошивки. Речь о Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro. Кроме того, апдейта стала доступен для Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 lite и Mi CC9 Meitu Edition. Все они были анонсированы в прошлом году, а под капотом установлены 10-нанометровые мобильные процессоры Snapdragon 712, Snapdragon 665 и Snapdragon 710. Скачать прошивку можно по этой ссылке