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Xiaomi Mi 10T – один из последних флагманских смартфонов компании из Пекина. Модель оснащена топовой платформой, экраном с поддержкой повышенной частоты обновления и ёмкой аккумуляторной батареей. Сейчас её цена на AliExpress упала на 185 долларов.

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На китайской торговой площадке модель доступна в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Официальная цена составила 499 евро или 585 долларов. На AliExpress купить Xiaomi Mi 10T можно за 400 долларов. На презентации китайская компания объявила о наличии версии с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ за 549 евро, но её в продаже всё ещё нет.

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Для получения скидки нужно использовать промокод Xiaomi mi sale, но вводить его нужно как комментарий к заказу. Предварительно нужно выбрать оплату через WebMoney. После того, как оба пункта выполнены, нужно перейти к оплате и просто закрыть страницу WebMoney. Далее ваш смартфон пропадёт из корзины и отправится в раздел с заказами. Теперь остаётся лишь подождать, пока магазин снизит стоимость смартфона до 400 долларов. Заметим, что без промокода флагман стоит 550 долларов вместо стартовых 585 долларов.

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Что касается России, в ближайшие недели ожидается презентация Xiaomi Mi 10T и версии Pro. О российском релизе было объявлено сразу после презентации. Тогда же стало известно о том, что POCO X3 NFC будет доступен в РФ. Он уже продаётся официально, а вот флагманские модели до сих пор так и не были анонсированы. Цена ожидается от 40 000 рублей за стандартное издание в модификации 6/128 ГБ до 60 000 рублей за Pro-версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Герой заметки оснащён процессором Snapdragon 865, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии с графикой Adreno 650. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной зарядки через разъём USB-C. После покупки вы сразу же получаете смартфон с операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 12. Несмотря на это, за две недели китайская компания уже успела выпустить полдюжины обновлений программного обеспечения.

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Xiaomi Mi 10T оборудован жидкокристаллическим 144-герцовым дисплеем Full HD+. Диагональ составляет 1080 x 2400 точек, защиту обеспечивает стеклянная панель Gorilla Glass пятого поколения. Плотность пикселей равна 395 ppi. Пиковая яркость – 650 нит. В углу находится отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью распознавать лица.

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Разрешение основной камеры в смартфоне составило 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Она получила ультраширокоугольный модуль с углом захвата 123 градуса, может снимать видео в 8K@30FPS и 4K@60FPS. При этом модель осталась без оптической стабилизации. Телеобъектива в смартфоне тоже нет.

Xiaomi Mi 10T не получил разъёма для наушников, но реализовать защиту от воды по стандарту IP68 китайская компания всё равно не смогла. Отметим наличие стереофонических динамиков, Bluetooth 5.1, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и поддержку стандарта Wi-Fi 6.