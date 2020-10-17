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Xiaomi продолжает рассылать апдейт MIUI 12. На этот раз – для трёх смартфонов. Свежая версия программного обеспечения уже «прилетала» на девайсы, которые продаются в разных регионах, включая Россию.

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Российская стабильная версия MIUI 12 вышла на Xiaomi Redmi Note 9S. Смартфон был анонсирован весной текущего года в качестве международного варианта индийской модели Redmi Note 9 Pro. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.QJWRUXM.

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В России модель продаётся в модификации с 4 ГБ ОЗУ и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ по цене 15 990 рублей на момент написания материала. Она оснащена 8-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 720G с графикой Adreno 618.

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Ёмкость комплектной батареи в Redmi Note 9S составила 5020 мА*ч, а мощность зарядки через симметричный порт USB Type-C – 18 Вт. В арсенале смартфона есть основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельная фронталка, разъём для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и 6,67-дюймовая панель IPS формата Full HD+.

POCO X3 NFC получил программное обеспечение v12.0.2.0.QJGTRXM. Он был анонсирован в начале сентября этого года. Пока что стабильная прошивка распространяется в Турции. При этом смартфон продаётся официально и в России. Версия с 64 ГБ встроенной памяти стоит 19 990 рублей, а модификация с накопителем на 128 ГБ обойдётся на 2000 рублей дороже.

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В обоих случаях модель оснащается 6 ГБ оперативки. Кремниевым сердцем устройства стал 8-нанометровый процессор Snapdragon 732G. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а лицевой – 13 Мп.

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Вопросами питания в умном телефоне отвечает аккумулятор на 5160 мА*ч с 30-Вт зарядкой по USB-C. Главная особенность POCO X3 NFC заключается в дисплее IPS FHD+, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Дактилоскоп обосновался сбоку.

Наконец, Xiaomi Mi 9T, один из самых популярных смартфонов пекинского производителя 2019 года, получил глобальную версию MIUI 12. Апдейт проходит под номером v12.0.5.0.QFJMIXM. Модель оснащена чипсетом Snapdragon 730 в паре с 6 ГБ ОЗУ. Накопитель имеет вместимость 64/128 ГБ в зависимости от модификации. Официальные продажи в РФ уже закончились, да и на «сером» рынке девайс найти сложно.

Он получил основную камеру разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Фронтальная pop-up камера построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Ёмкость комплектной батареи составила 4000 мА*ч. Аккумулятор обзавёлся поддержкой 18-ваттной проводной подзарядки.

В основе экрана лежит матрица, построенная на органических светодиодах, со встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне, а диагональ – 6,59 дюйма. В Xiaomi Mi 9T нет в экране ни вырезов, ни отверстий, за что смартфон сильно полюбился многим пользователям.

MIUI 12 для каждого устройства, в котором речь шла в заметке, построена на базе операционной системы Android 10. Чтобы загрузить архив для установки вручную через встроенный режим восстановления, просто нажмите на номер сборки. Перед установкой апдейта рекомендуется сделать резервную копию данных.