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Недавно компания OnePlus анонсировала флагманскую модель OnePlus 8T. В этом году производитель решил отказаться от версии Pro, поэтому полноценного преемника OnePlus 7T Pro так и не получил. Но даже если бы вышла новая версия T Pro, смартфон прошлого поколения всё равно остался бы актуальным. Тем более, сейчас его можно купить на AliExpress с большой скидкой.

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По сравнению со стартом продаж стоимость флагмана 2019 года снизилась уже на 320 долларов. Модель доступна в модификации с 8 ГБ ОЗУ и встроенным флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ. Осенью прошлого года OnePlus 7T Pro начали продавать по цене 759 евро или 890 долларов. Сейчас заказать смартфон на AliExpress можно за 570 долларов. В России он официально не продаётся.

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Флагмана представили 10 октября 2019 года. Он поступил в продажу с операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой OxygenOS 10.0.4. Главной особенностью модели является выдвижная фронтальная камера, разрешение которой составляет 16 Мп. Она располагает внутри корпуса. Оптический селфи-модуль установлен на моторизированном блоке. Камера выдвигается, если нужно сделать фотографию, а при падении смартфона она автоматически прячется внутрь.

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Основная камера OnePlus 7T Pro представлена тремя модулями. Разрешение главного составило 48 Мп. В его основу положена матрица оптического формата ½ дюйма. Также отметим лазерный автофокус, PDAF и оптическую стабилизацию. 8-мегапиксельный датчик изображения дополнен 78-миллиметровым зум-объективом с 3-кратным оптическим увеличением. Ультраширокоугольная камера построена на базе 16-мегапиксельного сенсора и имеет автоматическую фокусировку. Снимать видео флагман может в 4K UHD при 60 FPS.

Смартфон оснащён Fluid AMOLED панелью формата 3K с разрешением 1440 точек по узкой стороне. Пропорции дисплея составили 19,5 к 9, а плотность пикселей – 515 ppi. 90-герцовый экран имеет диагональ 6,67 дюйма, изогнутые боковые грани, диагональ 6,67 дюйма, встроенный биометрический сенсор и поддерживает HDR10+. Для защиты от повреждений используется стекло Gorilla Glass пятого поколения. В связи с тем, что фронтальная камера установлена внутри корпуса, дисплей не имеет никаких вырезов и дополнительных отверстий.

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Сердцем OnePlus 7T Pro выступает мобильный процессор Snapdragon 855+. Он выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В CPU собраны ядра Kryo 485, частоты которых составляет 1,78 ГГц / 2,42 ГГц / 2,96 ГГц. Графикой заведует ускоритель Adreno 640 GPU. Частота контроллера составила 700 МГц. Вопросами питания занимается встроенный аккумулятор на 4085 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу.

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Флагман имеет корпус из стекла и металла, но защиту от воды по стандартам IP китайская компания заявлять официально не стала. Нет в смартфоне разъёма для гарнитуры, слота под карту microSD для расширения хранилища, беспроводной подзарядки и радиоприёмника.

OnePlus 7T Pro набирает в AnTuTu около 500 000 баллов. Для сравнения, результат моделей на более новой однокристальной системе Snapdragon 865 составляет в пределах 600 000-670 000 баллов. Из прочего отметим стереодинамики, Near Field Communication, Bluetooth 5 и поддержку стандарта Wi-Fi.