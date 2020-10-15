Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский технологический гигант продолжает тестировать прошивку MIUI 12 на своих смартфонах. Вчера, 14 октября, была в Китае выпущена очередная закрытая бета-версия программного обеспечения. Софт построен на базе операционной системы Android 10 для большинства моделей, но несколько смартфонов получил ПО с Android 11.

реклама

Свежая версия прошивки выпущена для 18 смартфонов китайской компании. Однако, учитывая то, что некоторые модели за пределами Поднебесной продаются под другими коммерческим названиями, установить MIUI 12 Closed Beta от 14 октября можно почти на 25 девайсов.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Апдейт доступен для серии Redmi Note 7-го и 8-го поколений. Redmi Note 7, версия Pro и Redmi Note 8 оснащены 48-Мп камерой и аккумулятором на 4000 мА*ч. Под капотом установлены процессоры Snapdragon 660, Snapdragon 675 и Snapdragon 665 соответственно. Redmi Note 8 Pro несёт на борту Helio G90T, 64-Мп камеру, а аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч. Кроме того, версия Pro минувшего поколения обзавелась чипом NFC.

реклама

Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro 5G тоже получили MIUI 12 v20.10.14. Стандартная модель получила чипсет Snapdragon 855, а продвинутый вариант обзавёлся более быстрой однокристальной системой Snapdragon 855+. Xiaomi Mi 9 SE на 10-нм Snapdragon 712 тоже не остался без обновления, как и всё семейство Xiaomi Mi CC9, включая версию Pro, которая стала первым в мире смартфоном со 108-мегапиксельной основной камерой.

Линейка Redmi K получила MIUI 12 Closed Beta не в полном составе. Без обновления оставили стандартное издание Redmi K30 с поддержкой мобильных сетей 4G и Redmi K30 Ultra. Они оборудованы процессорами Snapdragon 730G и Dimensity 1000+ соответственно. Вариант с 5G на Snapdragon 765G наряду с Redmi K20 и Redmi K20 Pro получили апдейт.

реклама

В завершение добавим, что закрытая бета-версия стала доступна для всего семейства Xiaomi Mi 10 и для Redmi K30 Pro. Модели Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth и Redmi K30 Pro, а также ранее упомянутая Mi CC9 Pro – единственные смартфоны в списке, которые получили MIUI 12 вместе с операционной системой Android 11. Скачать прошивку для ручной установки можно на сайте XDA Developers.