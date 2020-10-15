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Samsung Galaxy S20 Ultra является одним из самых дорогих смартфонов южнокорейской компании. Он был анонсирован в начале нынешнего года в качестве дебютного решения производителя со 108-Мп камерой и перископным телеобъективом. Сейчас купить февральскую новинку на AliExpress можно со скидкой 600 долларов по сравнению со стартом продаж.

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Изначально вариант на процессоре Exynos 990 был оценён в 1349 евро или 1585 долларов. На момент написания материла стоимость модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопителем на 128 ГБ упала на 600 долларов и составляет 985 долларов с учётом купона от продавца.

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В России Samsung Galaxy S20 Ultra продаётся официально с марта в этой же конфигурации. Стоимость на старте продаж составила 89 990 рублей (1155 долларов), но спустя несколько дней была повышена до 99 990 рублей (1285 долларов). Сейчас купить смартфон в «Ситилинк» можно за 84 990 рублей (1090 долларов).

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7-нанометровый процессор Exynos 990 работает на частоте от 2,0 ГГц до 2,73 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G77 MP11. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Смартфон получил 15-ваттную беспроводную и 45-ваттную проводную подзарядку.

Samsung Galaxy S20 Ultra стал первым смартфоном компании со 108-мегапиксельным датчиком изображения в основной камере. Главный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения и может снимать видео в 4K UHD при 60 FPS и 8K UHD при 24 FPS. В телеобъективе установлена 48-мегапиксельная матрица. Перископная конструкция модуля позволяет обеспечивать 4x зум без потери качества. Кратность гибридного масштабирования – 10x. Оптическая стабилизация тоже имеется.

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Для съёмки пейзажей и объектов архитектуры южнокорейские разработчики установили 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Она осталась без оптостаба, но получила поддержку технологии Super Steady Video. Также на тыльной стороне флагмана есть 0,3-Мп сенсор ToF 3D. Во фронтальной камере используется матрица на 40 Мп. На момент премьеры герой заметки обладал селфи-модулем рекордно высокого разрешения. Однако, сейчас на рынке уже есть модели с 44-Мп фронтальными камерами.

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Samsung Galaxy S20 Ultra оборудован 120-герцовой панелью Super AMOLED с поддержкой HDR10+. Диагональ составила 6,9 дюйма, а разрешение – 1440 точек по меньшей стороне. Плотность пикселей – 511 ppi. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 6. В дисплей встроен ультразвуковой дактилоскопический сканер.

Корпус смартфона обладает защитой от воды по стандарту IP68. В течение 30 минут устройство может находиться на глубине до 1,5 метра. Также отметим, что модель получила стереодинамики, NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и может подключаться к мониторам и телевизорам в режимах Samsung DeX и Wireless DeX. Работает модель под управлением операционной системы Android 10. Она дополняется прошивкой One UI 2.5. В некоторых регионах компания уже начала рассылать обновление с One UI 3.0 и Android 11.