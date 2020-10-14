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В честь своего десятилетия китайская компания Xiaomi в августе представила смартфон Mi 10 Ultra. Он стал лучшим камерофоном по версии DxOMark и самым мощным решением на рынке Android-устройств, согласно AnTuTu. Однако, уже в сентябре в бенчмарке появился новый лидер.

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24 августа компания vivo анонсировала модель iQOO 5 Pro. В связи с тем, что премьера состоялся в конце месяца, в рейтинг за август она не попала. Но в прошлом месяце флагман взял своё. Результат смартфона составил 663 752 баллов. Примерно 1000 баллов ему уступило стандартное издание пятой серии.

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Оба смартфона оснащены 120-Гц дисплеем AMOLED, 7-нанометровым процессором Snapdragon 7865, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в топовой модификации. iQOO 5 получил аккумулятор на 4500 мА*ч с 55-Вт зарядкой и основную камеру разрешением 50 Мп + 13 Мп + 13 Мп. В версии Pro используется перископный телеобъектив на 8 Мп с 5x зумом, а ёмкость АКБ снижена до 4000 мА*ч. При этом мощность подзарядки рекордная – 120 Вт.

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Xiaomi Mi 10 Ultra опустился на третью строчку с 648 624 баллами в активе. Он в топовой модификации предлагает 16 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 512 ГБ. AMOLD-матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц, а ёмкость АКБ с составляет 4500 мА*ч. Как и лидер рейтинга, смартфон поддерживает 120-Вт зарядку. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп.

На четвёртой строчке обосновался vivo X50 Pro + с 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ постоянной памяти и процессором Snapdragon 865. Ему программное обеспечение присудило 626 500 пунктов. А вот первые модели на однокристальной системе Snapdragon 865+ оказались далеко от лидерских позиций. Топ-5 замыкает геймерский смартфон Lenovo Legon Pro, а вторую пятёрку открывает ещё один игровой флагман – ASUS ROG Phone III. К слову, они были представлены в один день, 22 июля 2020 года.

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Следом идёт Xiaomi Black Shark 3, а замыкает топ-10 Xiaomi Mi 10 Pro. Обе модели несут на борту 7-нанометровую платформу Snapdragon 865. Между двумя смартфона китайской компании Xiaomi расположились OPPO Find X2 Pro и Find X2. Они тоже оснащены чипсетами Snapdragon 865. Несколько месяцев назад именно эти флагманы возглавляли рейтинг производительности Android-смартфонов в AnTuTu.