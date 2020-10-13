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Уже менее двух дней у всех желающих есть возможность купить флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 по самой низкой цене этой осени. 15 октября в 10:00 МСК завершается акция «Время чудес» на AliExpress. На распродаже стоимость модели в топовой конфигурации упала на 510 долларов по сравнению со стартом продаж.

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В максимальной модификации смартфон комплектуется встроенным хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ. Этой осенью цена уже падала до 560 долларов. Сейчас приобрести модель можно за 550 долларов, использовав промокод VERIMVCHUDO. По указанной выше ссылке вы можете купить и версию со 128 ГБ встроенной памяти. С тем же кодом цена будет снижена до 510 долларов. Однако, есть возможность сэкономить ещё 10 долларов. Чтобы приобрести версию со 128 ГБ ПЗУ за 500 долларов, перейдите по этой ссылке.

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Отметим, что летом стоимость Xiaomi Mi 10 уже опускалась ниже 490 долларов. Но вот осенью так дёшево, как сейчас, смартфон ещё не стоил. Возможно, цена упадёт ещё сильнее через месяц на распродаже 11.11. Напомним, что стоимость флагмана составила 940 долларов (799 евро) или 1060 долларов (899 евро) на старте продаж в зависимости от комплектации. В России официально доступна только версия с 256 ГБ ПЗУ по рекомендованной цене 59 990 рублей (775 долларов) в магазине «Ситилинк».

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К аппаратной платформе Xiaomi Mi 10 никаких вопросов нет. Здесь у нас есть топовая на момент премьеры однокристальная система Snapdragon 865, дополненная 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от объёма встроенного флеш-накопителя. Питание обеспечивает аккумулятор на 4820 мА*ч с 30-ваттной проводной / беспроводной зарядкой. На момент премьеры это была рекордная ёмкость АКБ во флагманах китайской компании. Сейчас батареями на 5000 мА*ч могут похвастаться модели Mi 10T и Mi 10T Pro.

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Дисплей у героя заметки тоже неплохой. Он построен на матрице AMOLED с частотой обновления 90 Гц, встроенным дактилоскопическим сенсором и диагональю 6,67 дюйма. Углы экрана немного изогнуты. Слева вверху установлена 20-мегапиксельная камера для селфи. Также стоит отметить NFC, Wi-Fi и бесполезную для России поддержку 5G.

Точно у многих есть вопросы к основной камере. Она имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В смартфоне нет телеобъектива, несмотря на стоимость 1000 долларов. Зато снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS и в 8K UHD при 30 FPS.

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Программной оболочкой из коробки выступила MIUI 11 на базе Android 10. Летом компания успела выпустить для Xiaomi Mi 10 прошивку MIUI 12, а осенью для февральского флагмана стала доступна стабильная версия Android 11. Причём обновление рассылается не только в Китае – релиз глобальной версии программного обеспечения тоже состоялся.