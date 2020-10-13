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Xiaomi POCO F2 Pro подешевел на 270 долларов – Snapdragon 865, NFC, 64-Мп камера и аккумулятор на 4700 мА*ч по низкой цене

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Компания Xiaomi весной этого года представила смартфон, который сейчас является лучшим смартфоном с точки зрения производительности на доллар. Модель называется POCO F2 Pro. В настоящее время она является самым дешёвым решением на рынке с флагманским мобильным процессором компании Qualcomm. Сейчас на AliExpress проходит акция «Верим в чудо», в рамках которой можно использовать промокод VERIMVCHUDO.

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Магазин Mi Phone Store на AliExpress предлагает смартфон в модификациях 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Вариант 6/128 ГБ в серой расцветке с промокодом обойдётся в 365 долларов. Конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 460 долларов, а с кодом VERIMVCHUDO купить POCO F2 Pro можно за 440 долларов. Это самая низкая цена топовой модификации за всё время с момента поступления смартфона в продажу.

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Напомним, что на мировой рынок девайс вышел с ценниками 499 евро (590 долларов) и 599 евро (710 долларов) в зависимости от объёмов ОЗУ и ПЗУ. В России флагман продаётся официально исключительно в конфигурации 8/256 ГБ. В магазине «Регард» заказать его можно за 48 660 рублей (630 долларов) с официальной гарантией производителя.

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Смартфон оснащён 7-нм чипсетом Snapdragon 865. В базовой модификации модель оборудована оперативной памятью LPDDR4x, а в топовой – LPDDR5. В обоих случаях используется накопитель UFS 3.1. Подсистема питания представлена АКБ на 4700 мА*ч с зарядкой мощностью 30 Вт. Заряжается флагман только по проводу через порт USB Type-C.

Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 5 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Основной акцент на презентации был сделан даже не на 64-Мп сенсоре в главном модуле, а на 5-мегапиксельной матрице для макросъёмки. Производитель всеми силами пытался доказать, что она может заменить каким-то образом полноценный телеобъектив. Сенсор на 13 Мп установлен в ультраширокоугольном модуле. Угол захвата составляет 123 градуса. Снимать видео можно в 8K при 24/30 FPS и в 4K при 30/60 FPS.

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Главная особенность Xiaomi POCO F2 Pro – дисплей AMOLED без вырезов и отверстий. Матрица на органических светодиодах имеет разрешение Full HD+, а диагональ составляет 6,67 дюйма. Поддержка повышенной частоты обновления не предусмотрена. Компания решила отказаться от выреза, установив 20-мегапиксельную фронтальную камеру внутрь корпуса на моторизированную площадку. Она выдвигается, если вам нужно сделать селфи или разблокировать устройство через Face Unlock. При падении камера сама прячется внутрь.

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В Китае смартфон уже успел получил операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12. В России модель работает на Android 10, но программное обеспечение MIUI 12 тоже доступно. Ожидается, что в ближайшее время компания начнёт распространять стабильную глобальную версию ПО с одиннадцатой ревизией ОС от Google. Из прочего отметим корпус из металла и стекла, поддержку стандарта Wi-Fi 6, чип NFC, GPS, Bluetooth 5.0 и выход под проводные наушники. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей.

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Gonshik
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и действительно!
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
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Aktay
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Andrey Kovalchuk
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Кстати, что хорошо в этой замечательной плате, так это то, там даже те фазы питания, которые можно было бы распаять, и то частично выпилены (2 из 20). Прекрасная покупка за такие бабки =D https://3dne...
Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
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