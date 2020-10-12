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Компания Xiaomi в 2018 году начала выпускать в рамках флагманского семейства Mi (на тот момент Mi 8) помимо основного флагмана несколько более скромных и продвинутых модификаций – Pro, SE, Lite и пр. В 2019 году эстафетную палочку забрала линейка Mi 9, а в 2020 году начатое продолжает серия Mi 10. Одной из новинок весны стал середняк Xiaomi Mi 10 Lite. Его представили в марте, но до старта продаж прошло два месяца. Спустя пять месяцев с момента выхода модели на рынок цена уже упала на 200 долларов.

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Именно за это многие пользователи любят китайскую компанию Xiaomi. На старте продаж Mi 10 Lite можно было купить за 349 евро (410 долларов) в модификации с 64 ГБ и за 399 евро (470 долларов) в конфигурации с накопителем удвоенного объёма. В обоих случаях оперативки установлено 6 ГБ. Стоимость начальной комплектации упала на 150 долларов и сейчас составляет 260 долларов. Версию со 128 ГБ энергонезависимой памяти купить на AliExpress можно за 270 долларов.

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Для получения указанных цен нужно ввести промокод VERIMVCHUDO. Действует он ещё два дня. В России смартфон, по неизвестным причинам, так и не был представлен. Что интересно, до сих пор на российском рынке официально не продаётся ни одной модели китайской компании Xiaomi с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G.

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Xiaomi Mi 10 Lite оснастили активной матрицей на органических светодиодах. В дисплей интегрирован дактилоскопический датчик для распознавания отпечатка пальца. Экран получил поддержку HDR10, имеет диагональ 6,57 дюйма, а разрешение составляет 1080 точек по меньшей стороне. Плотность пикселей – 400 ppi. Несмотря на то, что производители начали поголовно использовать панели с отверстиями для фронтальной камеры в разных местах, китайская компания решила оставить каплевидный вырез. В нём расположился оптический селфи модуль на 16 Мп.

Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Идентичный набор модулей применяется в Redmi Note 8 за 140 долларов. В Китае в этом году компания представила модель Mi 10 Youth Lite, которая от героя заметки отличается лишь наличием 8-мегапиксельного перископного телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом. Ожидалось, что в Европе она появится как Mi 10 Lite Zoom, но этого так и не случилось.

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Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4160 мА*ч. Он получил поддержку 20-ваттной зарядки по проводу. Заявлена поддержка технологий USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm QC 4+. На борту Xiaomi Mi 10 Lite есть NFC, Wi-Fi / Bluetooth, USB-C и ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. В Китае для смартфона уже стало доступно программное обеспечение MIUI 12 Beta с операционной системой Android 11. Доберётся ли свежая версия «зелёного робота» до России в этом году, пока неизвестно. Ранее была информация, что доступные телефоны Xiaomi получат Android 11 не раньше марта 2021 года.