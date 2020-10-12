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Китайская компания Xiaomi вышла с каникул, связанных с празднованием 71-й годовщины с момента образования КНР. На днях она выпустила прошивку MIUI 12 с Android 10 для модели Pocophone F1. Теперь же стало известно, что производитель из Поднебесной обновил до свежей версии программное обеспечение флагманского смартфона трёхлетней давности. Речь идёт о Xiaomi Mi MIX 2.

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Флагман представили в сентябре 2017 года. Он доступен в двух версиях в зависимости от материала, из которого сделана рамка корпуса. В обоих случаях спереди установлено стекло Gorilla Glass четвёртого поколения, а тыльная часть изготовлена из керамики. Версия с алюминиевой рамкой предлагает 6 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроенной памяти. Вариант с рамкой из керамики доступен только модификации 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ.

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Xiaomi Mi MIX 2 поступил в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 8.5 и операционной системой Android 7.1.1 Nougat. Ещё в прошлом году стало известно, что модель получит MIUI 11 с ОС Android 9.0 Pie, а десятая ревизия «зелёного робота» для неё доступна не будет. MIUI 12 стала последним крупным обновлением для флагмана трёхлетней давности.

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Глобальная версия прошивки проходит под номером v12.0.1.0.PDEMIXM. Обновление рассылается «по воздуху», а размер составляет около 800 МБ. OTA-апдейт получат пока что только 30% пользователей. Если вы не хотите ждать, можете нажать здесь, чтобы скачать файлы для установки обновления в ручном режиме. Процедура выполняется через встроенный Recovery.

Напомним, что Xiaomi Mi MIX 2 выделяется 5-мегапиксельной фронтальной камерой, которая обосновалась в нижней части лицевой стороны. Дисплей смартфона основан на матрице IPS LCD формата Full HD+. Её диагональ составляет 5,99 дюйма. Сзади расположены 12-мегапиксельная основная камера и биометрический сенсор.

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Сердцем модели выступила 10-нанометровая однокристальная система Snapdragon 835. Это первый мобильный процессор флагманского уровня компании Qualcomm, который получил восемь ядер. Пиковая частота составляет 2,45 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 540.

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Xiaomi Mi MIX 2 оборудован аккумуляторной батареей, зарядная ёмкость которой составила 3400 мА*ч. Также заявлена проводная подзарядка Qualcomm Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт. Из остального отметим полный набор беспроводных интерфейсов, включая USB-C, возможность снимать видео в 4K и наличие оптической стабилизации изображения. Разъём для наушников во флагмане отсутствует.